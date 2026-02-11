За угон автомобиля в Латгалии задержан мужчина: подробности

6 февраля в Южно-Латгальском полицейском участке было возбуждено уголовное дело по статье 175, части 3 Уголовного кодекса о краже автомобиля. По предварительным данным, 6 февраля около 10 часов утра в Даугавпилсе, на улице Стацияс, неизвестный угнал автомобиль Citroen C4, в котором были оставлены ключи зажигания. Ущерб от кражи составил 4350 евро.

Несколько дней спустя, 8 февраля, упомянутый автомобиль был обнаружен на дороге в окрестностях Аугшдаугавы. Местные жители сообщили в полицию о местонахождении транспортного средства, и полиция опознала предполагаемого угонщика — мужчину 1985 года рождения.

После проверки личных данных и полученной информации подозрения подтвердились, сообщили представители правоохранительных органов. Мужчине присвоен статус подозреваемого, но полиция продолжает расследование в рамках уголовного процесса.