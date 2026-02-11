Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За угон автомобиля в Латгалии задержан мужчина: подробности

11 февраля, 2026 17:53

На прошлой неделе в Латгалии был задержн мужчина за кражу автомобиля, сообщила Государственная полиция.

6 февраля в Южно-Латгальском полицейском участке было возбуждено уголовное дело по статье 175, части 3 Уголовного кодекса о краже автомобиля. По предварительным данным, 6 февраля около 10 часов утра в Даугавпилсе, на улице Стацияс, неизвестный угнал автомобиль Citroen C4, в котором были оставлены ключи зажигания. Ущерб от кражи составил 4350 евро.

Несколько дней спустя, 8 февраля, упомянутый автомобиль был обнаружен на дороге в окрестностях  Аугшдаугавы. Местные жители сообщили в полицию о местонахождении транспортного средства, и полиция опознала предполагаемого угонщика — мужчину 1985 года рождения.

После проверки личных данных и полученной информации подозрения подтвердились, сообщили представители правоохранительных органов. Мужчине присвоен статус подозреваемого, но полиция продолжает расследование в рамках уголовного процесса.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

