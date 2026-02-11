В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Анализируя потребление тепла в 5216 жилых домах в январе, можно сказать, что в 56% жилых домов, подключенных к централизованному отоплению в Риге, потребление тепла в январе увеличилось на 40-60% по сравнению с декабрем.

Почти в 38% зданий потребление тепла увеличилось на 60-80%, а в 4% - более чем на 80%.

Только в 2% зданий потребление тепла в январе увеличилось менее чем на 40%. Это свидетельствует о взаимосвязи между температурой воздуха и техническим состоянием домов, пояснили в компании.

Средняя температура наружного воздуха в декабре 2025 года составила +2,8 градуса, а в январе этого года -7,8 градуса.

По данным предприятия, минувший январь - месяц с самой низкой средней температурой наружного воздуха за последние 15 лет. Первая декада февраля также была холодной.

По оценкам "Rīgas siltums", снижение температуры наружного воздуха на один градус приводит к увеличению потребления тепла на 5-8%.

На потребление тепла влияет не только погода, но и энергоэффективность здания. Ее повышение может снизить расходы на отопление до 60%.