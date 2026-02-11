А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Как сообщила представитель по связям с прессой Нацобъединения Лайма Мелкина, партия считает, что действия министра противоречат общественным интересам по четырем важным вопросам.

Как указывает Нацобъединение, приняв распоряжение о приостановке территориальной планировки Баускского и Прейльского краев, Чударс фактически проигнорировал решения демократически избранного самоуправления и результаты общественного обсуждения. Территориальное планирование является исключительной компетенцией самоуправлений, и такое вмешательство министра в решения местных властей подрывает доверие и к самоуправлениям, и к государству в целом.

Также партия упрекает Чударса в том, что подведомственное Министерству умного управления и регионального развития (МУУРР) Управление охраны природы хочет ввести обширные морские заповедные зоны, что фактически запретит любое передвижение по морю, в результате чего пострадают рыбаки, любители водных видов спорта и развитие туризма и портов. Для прибрежных сообществ, которые десятилетиями поддерживали местные традиции и экономику, такой запрет станет тяжелым социальным и экономическим ударом, отмечает Нацобъединение.

Партия также указывает, что в качестве причины для введения таких зон Управление охраны природы называет ухудшение состояния морской среды и загрязнение моря, однако одновременно МУУРР не препятствует замыслу создать в Рижском заливе фермы для выращивания форели. По оценкам экспертов, это может нанести необратимый ущерб экосистеме Балтийского моря и прибрежной экономике, и жители прибрежных регионов категорически выступают против этой идеи.

Еще одним важным вопросом является расширение охраняемых территорий "Natura 2000" и определение новых природных заповедников, в состав которых во многих местах планируется включить активно используемые в сельском хозяйстве и мелиорированные земли, которые не соответствуют критериям охраняемых территорий. По мнению партии, это будет означать серьезные ограничения для собственников земель, так как не соблюдается принцип соразмерности и не обеспечен четкий механизм компенсаций.

По мнению партии, решения министра подрывают автономию самоуправлений, угрожают развитию прибрежных регионов, создают риски для окружающей среды и существенно ограничивают права людей распоряжаться своей собственностью, поэтому дальнейшее пребывание Чударса в должности не соответствует интересам государства и общества.