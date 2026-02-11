Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 14:39

LETA

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Как сообщила представитель по связям с прессой Нацобъединения Лайма Мелкина, партия считает, что действия министра противоречат общественным интересам по четырем важным вопросам.

Как указывает Нацобъединение, приняв распоряжение о приостановке территориальной планировки Баускского и Прейльского краев, Чударс фактически проигнорировал решения демократически избранного самоуправления и результаты общественного обсуждения. Территориальное планирование является исключительной компетенцией самоуправлений, и такое вмешательство министра в решения местных властей подрывает доверие и к самоуправлениям, и к государству в целом.

Также партия упрекает Чударса в том, что подведомственное Министерству умного управления и регионального развития (МУУРР) Управление охраны природы хочет ввести обширные морские заповедные зоны, что фактически запретит любое передвижение по морю, в результате чего пострадают рыбаки, любители водных видов спорта и развитие туризма и портов. Для прибрежных сообществ, которые десятилетиями поддерживали местные традиции и экономику, такой запрет станет тяжелым социальным и экономическим ударом, отмечает Нацобъединение.

Партия также указывает, что в качестве причины для введения таких зон Управление охраны природы называет ухудшение состояния морской среды и загрязнение моря, однако одновременно МУУРР не препятствует замыслу создать в Рижском заливе фермы для выращивания форели. По оценкам экспертов, это может нанести необратимый ущерб экосистеме Балтийского моря и прибрежной экономике, и жители прибрежных регионов категорически выступают против этой идеи.

Еще одним важным вопросом является расширение охраняемых территорий "Natura 2000" и определение новых природных заповедников, в состав которых во многих местах планируется включить активно используемые в сельском хозяйстве и мелиорированные земли, которые не соответствуют критериям охраняемых территорий. По мнению партии, это будет означать серьезные ограничения для собственников земель, так как не соблюдается принцип соразмерности и не обеспечен четкий механизм компенсаций.

По мнению партии, решения министра подрывают автономию самоуправлений, угрожают развитию прибрежных регионов, создают риски для окружающей среды и существенно ограничивают права людей распоряжаться своей собственностью, поэтому дальнейшее пребывание Чударса в должности не соответствует интересам государства и общества.

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики
«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина
Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации
Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

«Через пять лет Европы не будет»: жёсткая критика ЕС от Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном интервью ведущим европейским газетам выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. По его словам, Европа регулярно проигрывает, когда действует медленно и разрозненно.  Об этом пишет Bildt.

