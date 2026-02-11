Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спрос на помощь детям с РАС превышает предложение: Фонд Детской больницы

11 февраля, 2026

Несмотря на то, что в этом году расширена государственная поддержка детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), спрос по-прежнему значительно превышает доступное финансирование, отмечает руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.

Как сообщили в фонде, в прошлом году финансируемые государством услуги психосоциальной реабилитации получили 102 ребенка с РАС по всей Латвии. Это поддерживающая терапия, которая включает в себя ABA-терапию, занятия с логопедом, аудиологопедом и эрготерапевтом, что способствует развитию детей, укреплению их функциональных навыков и интеграции в общество.

Одновременно фонд продолжает привлекать пожертвования, чтобы обеспечить терапию и тем детям, которые не получают оплачиваемые государством услуги. Благодаря государственному финансированию и пожертвованиям в прошлом году помощь была предоставлена в целом более чем 400 детям с РАС.

С этого года планируется значительное увеличение госфинансирования для психосоциальной реабилитации детей, не достигших семи лет, что позволит ежегодно обеспечивать поддерживающую терапию примерно 200 детям.

Также в этом году впервые предусмотрено госфинансирование поддерживающей терапии для семилетних детей с РАС, которые начнут обучение в школе. В этом году бюджетных средств хватит для поддержки 27 детей. Эта услуга предназначена для детей с подтвержденным или возможным диагнозом РАС, которые ранее не получали финансируемую государством поддерживающую терапию.

Подать заявки на услуги психосоциальной реабилитации детей с РАС можно в Фонде Детской больницы.

Фонд отмечает, что финансируемая государством поддерживающая терапия для детей с РАС в Латвии была введена как пилотный проект Министерства благосостояния в 2024 году. На основе результатов и оценки пилотного проекта в прошлом году министерство заключило с Фондом Детской больницы договор, который делегирует ему предоставление этих услуг детям в возрасте от двух до семи лет после подтверждения диагноза РАС или при подозрении на него.

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Возникает соблазн удержаться у власти, отменив итоги выборов: политолог о грозящей Латвии опасности

Латышские СМИ 15:07

Латышские СМИ 0 комментариев

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

Всюду жизнь 14:23

Всюду жизнь 0 комментариев

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

