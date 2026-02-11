Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Роботакси в Калифорнии на самом деле удалённо управляли… с Филиппин: скандал в США

11 февраля, 2026

Мир

Лидер на американском рынке беспилостных такси, фирма Waymo, призналась, что её такси на самом деле не беспилотные, а управляются удалёнными водителями с Филиппин. Правда, не всё время, а только когда они попадают в сложные дорожные ситуации.

В своем выступлении перед Сенатом США на этой неделе, состоявшемся после того, как автомобиль Waymo сбил ребенка, идущего в школу в Санта-Монике, директор по безопасности Waymo Маурисио Пенья рассказал, что производитель автономных транспортных средств использует удаленных работников на Филиппинах для оказания помощи своим самоуправляемым автомобилям, в том числе тем, которые ежедневно курсируют по дорогам района залива Сан-Франциско.

«Они дают рекомендации, но не управляют автомобилями удаленно, — сказал Пенья. — Waymo запрашивает рекомендации в определенных ситуациях и получает информацию, но Waymo всегда отвечает за динамические задачи вождения».

На вопрос о том, где находятся эти сотрудники, Пенья ответил, что Waymo нанимает операторов удаленной помощи в США и за рубежом, в том числе на Филиппинах, хотя он не знает их точное количество.

В Сенате раскритиковали эту практику, назвав ее угрозой безопасности: «То, что люди за границей влияют на американские автомобили, является проблемой безопасности. Информация, которую получают операторы, может быть устаревшей. Это может привести к огромным уязвимостям в области кибербезопасности... И давайте не будем забывать, что Waymo пытается заменить рабочие места трудолюбивых водителей такси и сервисов каршеринга».

В 2024 подобный скандал произошёл в сети принадлежащий Amazon безкассовых магазинов, где искусственный интеллект якобы сам следил за тем, что покупатели берут с полок, и вычитал деньги с их счёта — в итоге выяснилось, что ему помогали удалённые работники из Индии.

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Всюду жизнь 15:20

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Важно 14:56

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

Важно 14:44

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Новости Латвии 14:39

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Важно 14:23

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

Всюду жизнь 14:23

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Новости Латвии 14:10

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

