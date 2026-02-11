Роботакси в Калифорнии на самом деле удалённо управляли… с Филиппин: скандал в США

В своем выступлении перед Сенатом США на этой неделе, состоявшемся после того, как автомобиль Waymo сбил ребенка, идущего в школу в Санта-Монике, директор по безопасности Waymo Маурисио Пенья рассказал, что производитель автономных транспортных средств использует удаленных работников на Филиппинах для оказания помощи своим самоуправляемым автомобилям, в том числе тем, которые ежедневно курсируют по дорогам района залива Сан-Франциско.

«Они дают рекомендации, но не управляют автомобилями удаленно, — сказал Пенья. — Waymo запрашивает рекомендации в определенных ситуациях и получает информацию, но Waymo всегда отвечает за динамические задачи вождения».

На вопрос о том, где находятся эти сотрудники, Пенья ответил, что Waymo нанимает операторов удаленной помощи в США и за рубежом, в том числе на Филиппинах, хотя он не знает их точное количество.

В Сенате раскритиковали эту практику, назвав ее угрозой безопасности: «То, что люди за границей влияют на американские автомобили, является проблемой безопасности. Информация, которую получают операторы, может быть устаревшей. Это может привести к огромным уязвимостям в области кибербезопасности... И давайте не будем забывать, что Waymo пытается заменить рабочие места трудолюбивых водителей такси и сервисов каршеринга».

В 2024 подобный скандал произошёл в сети принадлежащий Amazon безкассовых магазинов, где искусственный интеллект якобы сам следил за тем, что покупатели берут с полок, и вычитал деньги с их счёта — в итоге выяснилось, что ему помогали удалённые работники из Индии.