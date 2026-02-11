Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Toyota» в поле, карабины с ночными прицелами и «глушаками». Громкий скандал вокруг охоты (2)

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 13:05

Важно 2 комментариев

В Вентспилсском крае разгорается скандал вокруг возможной незаконной охоты. Как сообщает «Latvijas Avīze», в числе задержанных оказался член Комиссии по координации охоты краевой думы Артис Кугениекс.

Ранее агентство LETA сообщало, что сотрудники Государственной лесной службы во время плановой проверки выявили признаки незаконной охоты. По данным службы, охота могла вестись с использованием движущегося автомобиля и приборов ночного видения. В отношении охотников начаты три административных процесса, а их охотничьи права приостановлены.

По информации издания, инспекторы заметили, что поля в охотничьем угодье «Анце» были изъезжены автомобилями. На следующий вечер около 22.30 на поле заехал автомобиль Toyota Hilux, остановился примерно на минуту, затем начал двигаться по периметру.

Сотрудники службы зафиксировали, что боковые окна машины были открыты, что могло свидетельствовать о поиске дичи. В автомобиле находились трое мужчин, включая Кугениекса.

При проверке были обнаружены распакованные карабины, оснащённые приборами ночного видения и глушителями.

Первоначально мужчины отказались давать объяснения, однако позднее представили письменные пояснения через адвоката. По их версии, автомобиль въехал в поле, чтобы забрать другого охотника с вышки.

Адвокат Дидзис Вилемсонс заявил изданию, что его подзащитные не нарушали нормативные акты и отрицал факт передвижения с открытыми окнами и заряженным оружием.

Связаться с Кугениексом журналистам не удалось.

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

«В настоящее время в латвийской политике больше не наблюдается традиционное разделение на правящие и оппозиционные партии или — в контексте Латвии — на латвийские и пророссийские партии. Вместо этого формируется новое разделение, - пишет Филип Раевскис на портале Pietiek.com.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

