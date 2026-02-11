Ранее агентство LETA сообщало, что сотрудники Государственной лесной службы во время плановой проверки выявили признаки незаконной охоты. По данным службы, охота могла вестись с использованием движущегося автомобиля и приборов ночного видения. В отношении охотников начаты три административных процесса, а их охотничьи права приостановлены.

По информации издания, инспекторы заметили, что поля в охотничьем угодье «Анце» были изъезжены автомобилями. На следующий вечер около 22.30 на поле заехал автомобиль Toyota Hilux, остановился примерно на минуту, затем начал двигаться по периметру.

Сотрудники службы зафиксировали, что боковые окна машины были открыты, что могло свидетельствовать о поиске дичи. В автомобиле находились трое мужчин, включая Кугениекса.

При проверке были обнаружены распакованные карабины, оснащённые приборами ночного видения и глушителями.

Первоначально мужчины отказались давать объяснения, однако позднее представили письменные пояснения через адвоката. По их версии, автомобиль въехал в поле, чтобы забрать другого охотника с вышки.

Адвокат Дидзис Вилемсонс заявил изданию, что его подзащитные не нарушали нормативные акты и отрицал факт передвижения с открытыми окнами и заряженным оружием.

Связаться с Кугениексом журналистам не удалось.