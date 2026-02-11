Кровавая стрельба в канадской школе: 10 погибших

Шесть тел были обнаружены непосредственно в здании школы. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу. По данным телеканала CBC, ещё два погибших найдены в месте, связанном с инцидентом.

По информации полиции, предполагаемый стрелок покончил с собой. Его личность официально не раскрывается, хотя правоохранительные органы заявили, что установили, кто он.

Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на трагедию в социальных сетях.

«Я опустошён новостями о стрельбе. Мои молитвы и самые глубокие соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в результате этого ужасающего акта насилия».

Расследование продолжается. Полиция выясняет мотивы нападения и обстоятельства произошедшего.