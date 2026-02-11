Водители, внимание! Гололедица осложняет движение

Скользкие участки дорог обрабатывают противоскользящими материалами. В работах задействованы 19 единиц зимней техники.

Наиболее сложная ситуация сложилась на Таллинском шоссе A1 от Берги до станции Звейниекциемс, на Видземском шоссе A2 от Риги до Сигулды, на Валмиерском шоссе A3 от Мурьяни до Раганы. Также движение осложнено на Рижской объездной дороге A4 на участке Балтеэзерс - Саулкалне, на Даугавпилсском шоссе A6 от Риги до Пиекалны и на дороге Тинужи - Кокнесе P80 от Тинужи до поворота на Скривери.

На региональных дорогах затруднения зафиксированы в окрестностях Вентспилса, Талсы, Лиепаи, Салдуса, Огре и Гулбене.

Водителей призывают учитывать погодные условия, планировать поездки заранее, закладывать дополнительное время в пути, выбирать скорость в соответствии с состоянием покрытия и соблюдать безопасную дистанцию.