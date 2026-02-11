«После 2040 без атома Латвии жить нельзя»: глава Latvenergo о будущем энергетики

«Если сохранятся нынешние тенденции потребления электроэнергии, без атома не обойтись».



По его словам, уровень электрификации стремительно растёт, а огромные объёмы энергии потребляют технологии искусственного интеллекта. Одних ветра и солнца для покрытия спроса будет недостаточно.

Однако министр климата и энергетики Каспарс Мелнис публично усомнился в готовности общества к такому шагу.

«Если люди сопротивляются строительству ветряков, кто захочет жить рядом с атомной станцией?»



Министр отметил, что АЭС нельзя спрятать «глубоко в лесу» - для неё нужна развитая инфраструктура и линии электропередачи. Ещё один риск - высокая и трудно прогнозируемая стоимость малых модульных реакторов. Главный аргумент в пользу атомной энергетики - низкая цена - сегодня выглядит не столь очевидным.

Тем временем Министерство климата и энергетики планирует за 1,425 млн евро заказать всестороннюю оценку возможностей развития ядерной энергетики в Латвии. Речь идёт о подготовке анализа по малым модульным реакторам, включая технические, правовые, экологические и финансовые аспекты.

Правительство поручило начать подготовительный этап программы уже к 1 сентября 2025 года. Также рассматривается сотрудничество с Эстонией в строительстве и эксплуатации АЭС.