Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

"Давайте расставим всё по местам. Русский язык — один из самых распространённых в мире: на нём общаются не меньше 250 миллионов человек. Это язык бизнеса, науки, политики и культуры. Он не принадлежит «низким слоям» и не может служить маркером достоинства человека. На нём создаются произведения мировой литературы — Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов и многие другие. Эти авторы сформировали культурное наследие человечества, признанное во всём мире. Попытки Латковскиса принизить этот язык — циничны и абсолютно недопустимы. Любой, кто пытается принизить этот язык, принижает саму культуру, саму цивилизацию, к которой мы все относимся", - комментирует Андрей Козлов.

По его мнению, слова Латковскиса — это не просто субъективная оценка:

"Это опасная риторика, которая напоминает фашистскую практику разделения людей на «высших» и «низших» на основании формальных признаков. Попытка навесить на людей ярлык «низшие слои», потому что они говорят на русском, — это прямой путь к социальной дискриминации и разобщению общества. Такой подход не имеет никакого права на существование в демократическом обществе", - заявляет Андрей Козлов.

"При этом я лично уважаю латышский язык и понимаю его уязвимое положение. Его носителей становится всё меньше, и это не вина русского языка, а последствия экономических и демографических процессов последних десятилетий. Латвия входит в число стран с наиболее стремительным сокращением населения в Европе. Эмиграция, старение населения, уход в другие страны — вот реальные причины, по которым число активных носителей латышского языка падает. И никакая ненависть к русскому языку здесь не поможет", - высказывается политик.

По мнению Козлова, важно понять, что человека нельзя оценивать по языку, а язык — по социальной принадлежности его носителей:

"Циничные заявления вроде тех, что сделал Латковскис, — это не просто грубость, это публичная попытка демонизировать целую часть общества. Такие подходы разрушают доверие, разжигают ненависть и отвлекают от настоящих проблем страны".

Моя позиция проста: русский язык — это язык, которым можно гордиться, который объединяет людей, который является частью культурного наследия Латвии и мира. Попытки принизить его и его носителей — это атака на интеллект, культуру и достоинство людей. Латвия должна оставаться страной, где каждый человек уважается независимо от того, на каком языке он говорит, и где языковое разнообразие воспринимается как ценность, а не как повод для дискриминации.

Я призываю всех, кто имеет публичную платформу, задумываться о последствиях своих слов. Общество строится на уважении, а не на ярлыках. Русский язык не «низший», и никто не имеет права говорить обратное", - высказывается Андрей Козлов, политик и предприниматель.