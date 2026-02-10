Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

© Deutsche Welle 10 февраля, 2026 20:55

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Более 1400 жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram во вторник, 10 февраля. "Более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И еще более 200 домов - в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики", - уточнил он.

Займы на приобретение генераторов для многоэтажек в Киеве

Градоначальник анонсировал готовящееся Киевсоветом решение о выделении займов для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены. "Большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому речь идет о введении упрощенного и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов. А именно - предоставлении целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов за счет средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева", - поясняется в посте Виталия Кличко.

Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения в результате российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины 3 февраля. По данным украинских СМИ, на ее ремонт уйдет не менее двух месяцев. До восстановления Дарницкой ТЭЦ возобновление теплоснабжения будет невозможно в 1126 домах в Дарницком и Днепропетровском районах украинской столицы, передает информагентство Українськi Новини.

Украина отвечает на удары России по энергетической инфраструктуре

На фоне зимних морозов Россия практически ежедневно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этого ситуация в ряде городов страны сложилась критическая ситуация. Так, 7 февраля украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в Киеве электричество подается на полтора-два часа в сутки.

Между тем Украина наносит ответные удары по энергетической инфраструктуре пограничной Белгородской области РФ. На этом фоне в Белгороде возникли проблемы с отоплением. 8 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал о необходимости слить воду из системы отопления в 455 многоквартирных домах и предложил родителям детей школьного возраста отправить их в другие регионы РФ или аннексированный Крым.

Добровольная эвакуация была предложена также многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим пенсионерам. Впрочем, уже на следующий день, 9 февраля, Гладков объявил, что "героические усилия энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена", а необходимость в решениях "по выезду за пределы" по тем категориям населения, которые он назвал накануне, "на сегодняшний день отсутствует".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Важно

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?
Важно

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Важно

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

Мир 20:55

Мир 0 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Читать

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Читать

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Читать

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Читать

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Читать

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать