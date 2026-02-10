Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Более 1400 жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram во вторник, 10 февраля. "Более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И еще более 200 домов - в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики", - уточнил он.

Займы на приобретение генераторов для многоэтажек в Киеве

Градоначальник анонсировал готовящееся Киевсоветом решение о выделении займов для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены. "Большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому речь идет о введении упрощенного и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов. А именно - предоставлении целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов за счет средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева", - поясняется в посте Виталия Кличко.

Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения в результате российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины 3 февраля. По данным украинских СМИ, на ее ремонт уйдет не менее двух месяцев. До восстановления Дарницкой ТЭЦ возобновление теплоснабжения будет невозможно в 1126 домах в Дарницком и Днепропетровском районах украинской столицы, передает информагентство Українськi Новини.

Украина отвечает на удары России по энергетической инфраструктуре

На фоне зимних морозов Россия практически ежедневно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этого ситуация в ряде городов страны сложилась критическая ситуация. Так, 7 февраля украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в Киеве электричество подается на полтора-два часа в сутки.

Между тем Украина наносит ответные удары по энергетической инфраструктуре пограничной Белгородской области РФ. На этом фоне в Белгороде возникли проблемы с отоплением. 8 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал о необходимости слить воду из системы отопления в 455 многоквартирных домах и предложил родителям детей школьного возраста отправить их в другие регионы РФ или аннексированный Крым.

Добровольная эвакуация была предложена также многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим пенсионерам. Впрочем, уже на следующий день, 9 февраля, Гладков объявил, что "героические усилия энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена", а необходимость в решениях "по выезду за пределы" по тем категориям населения, которые он назвал накануне, "на сегодняшний день отсутствует".