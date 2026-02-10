Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

В программе TV24 «Ziņu TOP. Rīga runā» председатель Рижской думы (PRO) Виестурс Клейнбергс отметил, что с самого начала самоуправление активно включилось в оказание помощи владельцам квартир. По его словам, людям уже выплачены кризисные пособия, а 25 семей подали заявки на предоставление временного жилья.

Муниципалитет обещает профинансировать демонтаж опасных конструкций, а также выплатить поддержку на ремонт жилых помещений — до 10 000 евро на каждую квартиру при условии соответствия установленным критериям.

Решение о восстановлении здания в соответствии с нормативными актами должна принять общество собственников квартир, которая объединяет 74 владельца. Рижскому самоуправлению в этом доме принадлежат четыре квартиры, что дает ему право голоса как четырем собственникам. Муниципалитет может участвовать в финансировании восстановления здания пропорционально своей доле собственности, так же как и остальные владельцы квартир. Не сложно посчитать, что пропорционально это составляет чуть более 5% от суммы расходов на реконструкцию здания.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошел 2 января — предположительно в момент, когда один из жильцов пытался осуществить незаконное подключение к газопроводу. В результате взрыва погибли этот житель и сотрудник компании «Gaso», а в зоне эпицентра обрушились верхние этажи здания и крыша. В настоящее время доступ жильцов в дом закрыт.