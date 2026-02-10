Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 16:49

LETA

Согласно заключению сертифицированного строительного эксперта, жилой дом на улице Баускас в Риге, пострадавший в результате взрыва, технически подлежит восстановлению. Однако остается открытым вопрос — кто возьмет на себя расходы по его реконструкции?

В программе TV24 «Ziņu TOP. Rīga runā» председатель Рижской думы (PRO) Виестурс Клейнбергс отметил, что с самого начала самоуправление активно включилось в оказание помощи владельцам квартир. По его словам, людям уже выплачены кризисные пособия, а 25 семей подали заявки на предоставление временного жилья.

Муниципалитет обещает профинансировать демонтаж опасных конструкций, а также выплатить поддержку на ремонт жилых помещений — до 10 000 евро на каждую квартиру при условии соответствия установленным критериям.

Решение о восстановлении здания в соответствии с нормативными актами должна принять общество собственников квартир, которая объединяет 74 владельца. Рижскому самоуправлению в этом доме принадлежат четыре квартиры, что дает ему право голоса как четырем собственникам. Муниципалитет может участвовать в финансировании восстановления здания пропорционально своей доле собственности, так же как и остальные владельцы квартир. Не сложно посчитать, что пропорционально это составляет чуть более 5% от суммы расходов на реконструкцию здания. 

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошел 2 января — предположительно в момент, когда один из жильцов пытался осуществить незаконное подключение к газопроводу. В результате взрыва погибли этот житель и сотрудник компании «Gaso», а в зоне эпицентра обрушились верхние этажи здания и крыша. В настоящее время доступ жильцов в дом закрыт.

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

