Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Классика в стиле Адольфа: латышская писательница сравнила высказывание Латковскиса с риторикой Юденфрай (1)

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 17:41

Важно 1 комментариев

Публичное высказывание публициста Бена Латковского о русском языке, как языке "низших слоев общества", вызвало бурю эмоций не только у русскоязычного населения Латвии, но и у самих латышей. Писательница Сармите Степанс на своей странице в Facebook заявила, что слова Латковскиса напоминают риторику времен Юденфрай - понятие, употреблявшееся нацистами Третьего рейха и означавшее области или города, еврейское население которых было уничтожено или вывезено в лагеря смерти. В буквальном переводе означает «свободный от евреев»

"Наткнулась на это:

"Bens Latkovskis 6 дней назад · Русский язык в Латвии — это язык низших слоёв (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему приличного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски. Любой латыш, который где угодно говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус".

Подумала — шутка. Впервые слышу о таком индивиде, надо сказать, похоже, жизнь меня оберегала и не подкидывала угроз моей хрупкой нервной системе.

Нет, не шутка.

И сам пост прелестный. Классика в стиле Адольфа, который так любят практиковать одаренные люди, о которых я уже говорила. Так что же мы здесь видим?

Что же мы здесь видим?

Толстый и жирный знак равенства с Юденфрай. Потому что:

Риторически (снова!!) и структурно, не в прямом, а в логическом и историческом смысле — определённая группа определяется по признаку идентичности (язык или происхождение), ей приписывается более низкий социальный статус, утверждается, что «нормальному» или «интеллигентному» человеку с этой группой не следует ассоциироваться. Серьёзно?!! А по тротуарам ходить можно?

Именно такая дегуманизирующая генерализация была одним из идеологических оснований, с помощью которых в 1930–40-е годы нормализовали дискриминацию евреев. Разница в масштабе и последствиях, но механизм мышления — сравнимый.

Важный нюанс!! Критиковать доминирование русского языка в публичном пространстве, историческую русификацию, незнание государственного языка — легитимно!

Но унижать людей как «низший слой» из-за языка — это уже стигматизирующий дискурс, который в истории очень хорошо известен и крайне опасен.

У тебя есть полное право возражать против навязывания русского языка в публичной сфере, но это не то же самое, что утверждать, будто любой русскоязычный человек — это «низший слой». Умение говорить по-русски в Латвии часто является навыком, а не «понижением»!! И если этого не понимают и пишут подобные вещи — возникают большие вопросы, которые я задам в конце.

Автор высказывания использует ту же самую модель мышления, которая исторически приводила к тяжёлым формам дискриминации, в том числе в контексте Второй мировой войны.

И это публичная среда.

Вопрос: кто заказывает музыку? Мнения? Опыт?..

Второй вопрос: стоит ли читать остальное?", - пишет Степанс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Важно

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Важно

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки
Важно

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов (1)

Важно 20:55

Важно 1 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Читать
Загрузка

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года (1)

Мир 20:55

Мир 1 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Читать

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки (1)

Важно 20:50

Важно 1 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Читать

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение (1)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 1 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Читать

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро (1)

Важно 20:45

Важно 1 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Читать

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»? (1)

Важно 20:27

Важно 1 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Читать

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП (1)

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 1 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать