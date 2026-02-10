"Наткнулась на это:

"Bens Latkovskis 6 дней назад · Русский язык в Латвии — это язык низших слоёв (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему приличного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски. Любой латыш, который где угодно говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус".

Подумала — шутка. Впервые слышу о таком индивиде, надо сказать, похоже, жизнь меня оберегала и не подкидывала угроз моей хрупкой нервной системе.

Нет, не шутка.

И сам пост прелестный. Классика в стиле Адольфа, который так любят практиковать одаренные люди, о которых я уже говорила. Так что же мы здесь видим?

Что же мы здесь видим?

Толстый и жирный знак равенства с Юденфрай. Потому что:

Риторически (снова!!) и структурно, не в прямом, а в логическом и историческом смысле — определённая группа определяется по признаку идентичности (язык или происхождение), ей приписывается более низкий социальный статус, утверждается, что «нормальному» или «интеллигентному» человеку с этой группой не следует ассоциироваться. Серьёзно?!! А по тротуарам ходить можно?

Именно такая дегуманизирующая генерализация была одним из идеологических оснований, с помощью которых в 1930–40-е годы нормализовали дискриминацию евреев. Разница в масштабе и последствиях, но механизм мышления — сравнимый.

Важный нюанс!! Критиковать доминирование русского языка в публичном пространстве, историческую русификацию, незнание государственного языка — легитимно!

Но унижать людей как «низший слой» из-за языка — это уже стигматизирующий дискурс, который в истории очень хорошо известен и крайне опасен.

У тебя есть полное право возражать против навязывания русского языка в публичной сфере, но это не то же самое, что утверждать, будто любой русскоязычный человек — это «низший слой». Умение говорить по-русски в Латвии часто является навыком, а не «понижением»!! И если этого не понимают и пишут подобные вещи — возникают большие вопросы, которые я задам в конце.

Автор высказывания использует ту же самую модель мышления, которая исторически приводила к тяжёлым формам дискриминации, в том числе в контексте Второй мировой войны.

И это публичная среда.

Вопрос: кто заказывает музыку? Мнения? Опыт?..

Второй вопрос: стоит ли читать остальное?", - пишет Степанс.