Татуировка с сюрпризом: учёные нашли тревожную связь между чернилами и раком

10 февраля, 2026 13:25

Азбука здоровья 0 комментариев

Татуировки давно перестали быть экзотикой. Рисунки на теле есть уже у каждого пятого жителя Западной Европы. Но теперь учёные всё чаще задаются неприятным вопросом: а не слишком ли высокую цену мы за них платим?

Исследования показывают, что тату-чернила не остаются только в коже. Частицы пигмента со временем накапливаются в лимфатических узлах — ключевом элементе иммунной системы. В редких случаях это связывают с воспалениями и даже лимфомой — формой рака крови.

Новую волну обсуждений вызвало исследование Университета Южной Дании. Учёные изучили данные близнецов — один с татуировками, другой без. Результат оказался тревожным: у татуированных участников риск рака кожи был почти в четыре раза выше.

Есть и ещё одна деталь, которая заставляет насторожиться. Чем больше татуировка, тем выше потенциальный риск. Особенно если размер рисунка превышает ладонь.

Правда, сами исследователи призывают не паниковать. Речь идёт не о прямом доказательстве, а о статистической связи. На здоровье могут влиять десятки факторов — от генетики до состава краски и образа жизни.

Но вопросы вызывает и то, из чего вообще делают тату-чернила. В некоторых образцах находят следы тяжёлых металлов — никеля, хрома, кобальта и даже свинца. Эти вещества известны своей токсичностью и способностью вызывать аллергические и иммунные реакции.

В Евросоюзе проблему признали серьёзной. С 2022 года под запрет попали более 4 тысяч опасных химических веществ, используемых в тату-чернилах и перманентном макияже. Производителей обязали подробно указывать состав.

В других странах правила пока мягче, хотя власти постепенно начинают закручивать гайки.

Медики подчёркивают: при соблюдении гигиены татуировки в целом считаются безопасными. Но честный ответ на главный вопрос — вредят ли чернила спустя десятилетия — пока отсутствует.

Учёные говорят прямо: мы слишком мало знаем о долгосрочных последствиях. А значит, каждый новый рисунок на коже — это не только стиль, но и эксперимент с неизвестным исходом.

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

