Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Макрон выступил за диалог Европы с Путиным в узком формате

© Deutsche Welle 10 февраля, 2026 14:05

Мир 0 комментариев

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь высказался за возобновление прямого диалога европейцев с Кремлем. Взаимодействие с президентом РФ Владимиром Путиным должно быть "хорошо организовано" и проходить в узком формате, заявил он в опубликованном во вторник, 10 февраля, интервью Süddeutsche Zeitung, El Pais и нескольким другим европейским газетам.

Одновременно Макрон подчеркнул, что первоначальные "технические" контакты подтвердили отсутствие у РФ стремления завершить войну против Украины. Он подтвердил, что в начале февраля направил в Москву своего дипломатического советника для подготовки к прямым контактам с российским руководством. "Чего я добился? Подтверждения того, что Россия сейчас не хочет мира. Но, прежде всего, мы восстановили эти каналы обсуждения на техническом уровне", - указал он.

Европейский подход "без большого числа собеседников"

По словам Макрона, теперь он планирует поделиться этим опытом с европейскими партнерами, чтобы выстроить "хорошо организованный европейский подход" к диалогу с Кремлем, который должен проходить без "слишком большого числа собеседников, с заданным мандатом и простым представительством".

Французский лидер также выступил против того, чтобы передать это взаимодействие Соединенным Штатам, которые уже ведут переговоры с РФ. Недопустимо позволять американским посланникам вести переговоры от имени Европы о дате вступления Украины в ЕС в случае прекращения огня, уверен он. "Наша география не изменится. Нравится нам это или нет, Россия все равно будет там завтра. И она прямо у наших дверей", - напомнил французский президент. После достижения мира в Украине европейцам "придется построить новую архитектуру безопасности в Европе с Россией", добавил он.

 "Глубокий геополитический разрыв" с США

Комментируя территориальные претензии президента США Дональда Трампа в Арктике, Макрон заявил о "глубоком геополитическом разрыве" с Соединенными Штатами. "Сейчас мы находимся в фазе, которую я бы назвал "гренландским моментом", - отметил он. Этот момент, "без всяких сомнений, заставил европейцев осознать, что они находятся под угрозой" и не знают, "как далеко готовы зайти американцы", пояснил он.

По мнению Макрона, пришло время "проснуться" и "выйти из состояния геополитической незрелости". Европа должна задать самой себе вопрос, хочет ли она быть "наблюдателем" или "игроком". При этом французский лидер указал на "китайское цунами на уровне бизнеса" и "микросекундную нестабильность" со стороны США. "Если мы ничего не предпримем, Европу сметут через пять лет", - уверен он.

Инвестиции в оборону, "зеленые" технологии и ИИ

Говоря о торговых конфликтах с США и Китаем, президент Франции вновь призвал к выпуску еврооблигаций и усилению защиты европейской промышленности. "Я имею в виду не протекционизм, а предпочтение европейской продукции", - пояснил он. При этом, по его словам, инвестиции должны в первую очередь направляться в оборонную промышленность, "зеленые" технологии, искусственный интеллект и развитие квантовых компьютеров.

Макрон приветствовал укрепление отношений Франции и Германии, которое имело место после прихода к власти канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz). "Франко-германское партнерство необходимо для продвижения Европы вперед. Но само по себе этого недостаточно", - добавил он и указал также на укрепление сотрудничества обеих стран с Италией.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки
Важно

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Важно

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?
Важно

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Читать
Загрузка

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

Мир 20:55

Мир 0 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Читать

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Читать

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Читать

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Читать

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Читать

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать