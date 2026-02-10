Картофельный потоп в Германии: урожай раздают бесплатно

После крупнейшего урожая за последние 25 лет фермеры столкнулись с проблемой, о которой обычно не говорят вслух: картофеля оказалось слишком много. Запасы заполнили склады настолько плотно, что получили собственное прозвище — Kartoffel-Flut, или «картофельный потоп».

Особенно заметна ситуация стала в Берлине. После срыва крупной сделки один из фермеров остался сразу с четырьмя тысячами тонн картофеля. Чтобы урожай не отправился на свалку, в столице организовали массовую бесплатную раздачу.

По городу открыли 174 пункта, где жители могли просто прийти и забрать столько картофеля, сколько смогут унести. Продукты активно разбирали благотворительные организации, школы, приюты и церкви. Часть урожая получила даже Берлинская зоологическая коллекция. Две фуры картофеля отправили в Украину.

Фермерам пришлось выбирать между бесплатной раздачей и уничтожением продукции. Хранить такие объёмы дорого, а переработать их быстро невозможно.

Раздача совпала с ростом стоимости жизни и холодной погодой, поэтому многие восприняли картофельный «бонус» с энтузиазмом. При этом не все довольны ситуацией: некоторые аграрии опасаются падения цен, а экологи указывают на проблему перепроизводства продуктов питания.

Тем не менее картофельный потоп продолжается. Тонны урожая всё ещё ждут своих хозяев — и, похоже, Германия в ближайшее время точно без картошки не останется.