Картофельный потоп в Германии: урожай раздают бесплатно

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 15:33

В Германии этой зимой случилось неожиданное продовольственное изобилие — страну накрыл настоящий картофельный потоп.

После крупнейшего урожая за последние 25 лет фермеры столкнулись с проблемой, о которой обычно не говорят вслух: картофеля оказалось слишком много. Запасы заполнили склады настолько плотно, что получили собственное прозвище — Kartoffel-Flut, или «картофельный потоп».

Особенно заметна ситуация стала в Берлине. После срыва крупной сделки один из фермеров остался сразу с четырьмя тысячами тонн картофеля. Чтобы урожай не отправился на свалку, в столице организовали массовую бесплатную раздачу.

По городу открыли 174 пункта, где жители могли просто прийти и забрать столько картофеля, сколько смогут унести. Продукты активно разбирали благотворительные организации, школы, приюты и церкви. Часть урожая получила даже Берлинская зоологическая коллекция. Две фуры картофеля отправили в Украину.

Фермерам пришлось выбирать между бесплатной раздачей и уничтожением продукции. Хранить такие объёмы дорого, а переработать их быстро невозможно.

Раздача совпала с ростом стоимости жизни и холодной погодой, поэтому многие восприняли картофельный «бонус» с энтузиазмом. При этом не все довольны ситуацией: некоторые аграрии опасаются падения цен, а экологи указывают на проблему перепроизводства продуктов питания.

Тем не менее картофельный потоп продолжается. Тонны урожая всё ещё ждут своих хозяев — и, похоже, Германия в ближайшее время точно без картошки не останется.

 

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?
Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

