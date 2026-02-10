Пожаловались на медиков: теперь придется самим ехать 100 км за помощью

В результате больница временно не принимает пациентов с травмами — за медицинской помощью им приходится обращаться в лечебные учреждения других городов.

Руководство Екабпилсской региональной больницы намерено провести внутреннюю проверку по случаям, указанным в сообщении Травматологической и ортопедической больницы. До завершения проверки два травматолога отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Председатель правления больницы Эрвин Кейшс в комментарии Латвийскому телевидению отметил, что при первичном анализе ситуаций действительно создается впечатление о недостаточном качестве оказанной пациентам помощи.

«Если мы не можем гарантировать услуги на максимально высоком уровне, мы обязаны временно отказаться от их предоставления», — заявил Кейшс.

Он также подчеркнул, что амбулаторная помощь травматологов продолжит оказываться, тогда как стационарное травматологическое отделение на этот период задействовано для лечения других пациентов. Пострадавших с травмами сейчас направляют в больницы Даугавпилса или Резекне, расположенные не менее чем в 90 километрах от Екабпилса.