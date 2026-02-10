В Варшаве открыли «птицемат» для раненых птиц — круглосуточно и без очередей

Речь о Ptasi Punkt Przyjęć — первом в мире «птицемате», куда жители столицы могут привозить найденных в беде пернатых в любое время суток.

Новый павильон построили при Варшавском зоопарке, рядом с приютом для птиц. Он работает семь дней в неделю и позволяет людям быстро, безопасно и без лишних вопросов передать раненую или ослабевшую птицу специалистам, которые тут же заберут её с другой стороны павильона для оказания помощи.

«Птицемат» похож на автомат-почтомат — у него есть боксы разных размеров, куда можно поместить птицу, от синички до аиста. После этого нужно заполнить простую карточку передачи, и сотрудники приюта заберут пернатого, чтобы оказать ему помощь.

Администрация Варшавского зоопарка отмечает, что такой формат приёма птиц делает процесс помощи гораздо быстрее и удобнее для жителей. Устройство оснащено отоплением, вентиляцией, кондиционированием и видеонаблюдением, чтобы обеспечить комфортные условия для животных до встречи с ветеринарами.

Проект реализован благодаря голосам горожан в программе участнического бюджета — жители сами предложили эту идею и добились её воплощения.

Птицы, нуждающиеся в помощи, теперь могут попадать в руки профессионалов в любое время, а не только в часы работы приюта, что особенно важно зимой и в периоды массовой миграции пернатых.