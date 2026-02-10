Европарламент меняет правил предоставления убежища в ЕС

Парламент дал окончательный зеленый свет двум новым постановлениям. Первое из них содержит перечень стран, которые будут считаться безопасными для своих граждан, что усложнит для них получение убежища в Европейском союзе. Второе постановление регулирует сотрудничество и соглашения с третьими странами по вопросам предоставления убежища.

В первый список безопасных стран происхождения, составленный Европейским союзом, вошли Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Косово, Марокко и Тунис. Процедура рассмотрения ходатайств об убежище от граждан этих государств теперь станет значительно быстрее, поскольку заявителю придется доказывать, что на родине ему угрожает опасность или преследование.

Страны-кандидаты в ЕС также будут считаться безопасными для своих граждан, за исключением особых случаев. Основанием для исключения могут стать неизбирательное насилие, связанное с вооруженными конфликтами, нарушения основных прав и свобод, за которые против страны введены экономические санкции, или ситуация, когда доля одобренных ходатайств об убежище из данного государства превышает 20 процентов.

Европейская комиссия будет следить за ситуацией во всех странах из перечня и в странах-кандидатах и учитывать меняющиеся обстоятельства. Комиссия имеет право объявить страну из перечня временно небезопасной или предложить окончательно исключить ее. Помимо списка безопасных стран ЕС, государства-члены могут принимать решение о признании безопасными и других стран.

В дальнейшем Европейский союз сможет отклонить ходатайство об убежище и в том случае, если соискатель тесно связан со страной, не входящей в ЕС, гражданином которой он не является, но где проживают члены его семьи, где он сам ранее находился или с которой у него есть языковые, культурные или иные связи; проезжал по пути в ЕС через третью страну, где он также мог бы попросить убежище; или если государство-член или Европейский союз заключили с третьей страной соглашение о приеме просителей убежища (это положение не применяется в отношении несовершеннолетних без сопровождения).

ЕС и государства-члены могут признать безопасной лишь определенную часть третьей страны, а также считать третью страну безопасной только для определенных категорий лиц. В соответствии с соглашениями, заключенными с ЕС или государствами-членами, третьи страны должны обеспечивать оценку прошения о предоставлении защиты по существу.

Для граждан тех стран, где доля одобренных в ЕС ходатайств об убежище составляет менее 20%, новые правила могут быть введены уже до июня 2026 года, когда должен вступить в силу весь свод правил ЕС о предоставлении убежища.

Докладчик Алессандро Чириани (ECR, Италия) заявил, что утверждение списка безопасных стран происхождения является политическим поворотным моментом для ЕС, который положит конец неопределенности. «Теперь у нас есть единые правила, а также более быстрые и эффективные процедуры. Те, кто действительно ищет убежища, получат законную защиту, а злоупотребляющих системой ждет жесткий ответ. Европейский союз несет общую ответственность за управление миграцией. Теперь у нас для этого есть четкие и подлежащие исполнению правила».

Докладчик Лена Дюпон (EPP, Германия) отметила, что обновленные правила в отношении безопасных третьих стран станут еще одной важной опорой для системы предоставления убежища в ЕС, сделав ее более эффективной и надежной. «Явно необоснованные ходатайства об убежище теперь можно будет отклонять быстрее и проще. Это снизит нагрузку на государства-члены и поможет избежать ситуаций, когда люди на годы оказываются в ловушке правовой неопределенности».

На пленарном заседании за утверждение списка безопасных стран происхождения проголосовали 408 депутатов, против — 184, воздержались — 60. Поправки к правилам о безопасных третьих странах поддержали 396 депутатов, 226 проголосовали против, 30 воздержались.

Теперь тексты должен официально одобрить и Совет ЕС. После этого оба постановления будут опубликованы в Официальном журнале Европейского союза и вступят в силу.