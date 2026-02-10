Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

Евросоюз разрабатывает "беспрецедентный план", благодаря которому Украина может получить частичное членство в ЕС уже в 2027 году. Об этом сообщает онлайн-издание Politico во вторник, 10 февраля, со ссылкой на десять неназванных чиновников и дипломатов.

Брюссель пытается укрепить позиции Украины в Европе и отдалить ее от Москвы, поясняют журналисты. Между тем подобный шаг знаменовал бы "драматическое изменения способа приема в ЕС новых членов". Ведь Украина, уже почти четыре года ведущая оборонительную войну против России, "получит место за столом ЕС еще до того, как проведет реформы, необходимые для получения привилегий полноценного членства", констатируют авторы

Зеленский: Россия будет препятствовать приему Украины в ЕС

Ранее, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что вступление в ЕС для его страны - это гарантия безопасности и европейская интеграция Украины закреплена в мирном плане из 20 пунктов.

Однако, по его мнению, Россия будет останавливать движение Украины в ЕС - "не своими руками, а через других субъектов". Именно поэтому нужна конкретная дата вступления, под которой будут стоять подписи Украины, России, Европы и США, подчеркнул украинский лидер.

Против приема Украины в ЕС неоднократно высказывался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Пять шагов для быстрого приема Украины в ЕС

На основании сведений, полученных у пяти дипломатов из разных стран, а также трех чиновников ЕС и двух чиновников из Украины, знакомых с ходом обсуждений, Politico выделил пять шагов, которые ЕС намерен предпринять, чтобы добиться членства Украины.

Первый из этих шагов подразумевает предоставление Киеву неформальных рекомендаций по ведению переговоров в определенных сферах ("кластерах".)

Второй шаг связан с так называемым процессом "обратного расширения ЕС", подразумевающим, что страна сначала присоединится к ЕС, а уже потом будет получать связанные с этим права и обязанности, следует из публикации.

Третий шаг связан с надеждами на возможный уход Виктора Орбана, являющегося противником приема Украины в ЕС, с поста премьер-министра Венгрии после парламентских выборов в стране в апреле.

Четвертый шаг связан с возможностью "разыграть карту Трампа". Учитывая, что президент США Дональда Трамп очень хочет заключения мирной сделки по Украине и что о ее членстве в ЕС говорится в мирном плане из 20 пунктов, есть надежда, что Трамп попытается убедить Орбана отменить вето, пишет Politico.

И, наконец, пятый шаг подразумевает применение к Венгрии самых серьезных санкций ЕС, а именно: лишения ее прав члена ЕС на основании того, что она нарушает демократические принципы Евросоюза, в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС. К этой мере, однако, по мнению источников Politico, в ЕС прибегнут лишь в случае победы Орбана на выборах и дальнейшего препятствования с его стороны принятию решений в ЕС.

Мерц: "Ускоренный прием Украины в ЕС невозможен"

Ранее, 29 января, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре нереально. "О приеме (Украины в ЕС. - Ред.) 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно", - констатировал Мерц после переговоров с партнерами по правящей коалиции в Берлине. Он напомнил, что любая страна, которая стремится к членству в ЕС, должна сначала выполнить Копенгагенские критерии, а этот процесс, как правило, занимает несколько лет.

В то же время Мерц признал, что Украине нужна перспектива вступления в ЕС в будущем. "Мы можем не торопясь подвести Украину ко вступлению в ЕС", - цитирует главу германского правительства агентство dpa