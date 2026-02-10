Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой? (1)

«Вести» 10 февраля, 2026 08:31

Важно 1 комментариев

Сколько придется жителям платить за январское отопление? Если судить по счетам, выставленным за подачу тепла в декабре, когда еще не было морозов, то за аномально холодный январь суммы от поставщиков теплоэнергии будут просто заоблачные... Каковы прогнозы, ожидать ли помощи от государства и самоуправлений? 

Любители снега, минуса и зимних удовольствий радуются возможности покататься на лыжах, коньках, слепить снежную крепость или как минимум снежную бабу. Наконец-то настоящая зима пришла! Но вот минус 14-16 и даже 20 – это для нас, не северян и не сибиряков, уже не в удовольствие.

Лыжные трассы пустеют, общественный каток на Эспланаде в Риге - тоже... Зато в травматологии очереди пациентов с травмами, больницы сообщают о большом числе обмороженных и даже об ампутациях конечностей. Два-три дня суровых холодов еще потерпели бы, а вот месяц (и более?) – это уже стресс.
А какой стресс будет, когда в феврале придут коммунальные счета и жители увидят, сколько стоит отопление...

Счета будут большие

В 20-х числах января стало понятно, что холода не отступают. Поставщик тепла Rīgas siltums объявил, что нынешний январь был самым холодным за последние 15 лет и вторым по холоду за последние 30 лет с момента существования предприятия. Поэтому прогноз предприятия невеселый: общее потребление тепловой энергии в январе по сравнению с декабрем может увеличиться... на 59%.

Счета у рижан будут соответствующие, с этим надо считаться уже сейчас, - честно предупредило предприятие. Увеличилось потребление энергии, повысилась температура нагрева в теплоузлах, так как на улице было минус 10-19.

Средняя температура наружного воздуха в декабре 2025 года была 2,8 градуса, тогда как на январь этого года прогнозируется средняя температура минус 7,6 градуса. Соответственно рижане в январе израсходуют на отопление и подготовку горячей воды около 639 000 мегаватт-часов. В декабре это было 399 900.

Правда, назвать точные цифры, сколько рижане будут платить, поставщик не торопится, но ясно, что платить придется больше: на батареях, как говорят шутники, яичницу можно жарить. Хотя, как отзываются управляющие, счета разных домов могут сильно различаться. Если дом утеплен, счет за январь может быть не таким шокирующим. Также в некоторых домах могли на ночь в теплоузле ставить экономный режим, хотя по ночам как раз и были очень сильные морозы...

Латвийская ассоциация предприятий теплоснабжения прогнозировала, что счета за январское отопление будут высокими во всех городах Латвии. В зависимости от того, насколько сильны были морозы в том или ином населенном пункте, а также от тарифа в данном самоуправлении.

В Латгалии, например, морозы были сильнее – там счета подскочат заметнее, на морском побережье - в Лиепае и Вентспилсе - было немного теплее или скорее менее холодно, и там повышение счетов, возможно, будет меньшим. Но в среднем по Латвии прогноз повышения счетов за отопление в январе – от 20 до 50% по сравнению с декабрьскими.

В ассоциации считают, что, если человек платил 100 евро за декабрь, а за январь счет придет 200 евро, то это еще не критическая ситуация. Вот когда война началась и была опасность остаться без природного газа - это был кризис, считают поставщики тепла. А пока повышение оплаты не критическое – ведь мороз был только месяц.

Между тем пока мы не знаем, каким будет февраль. Если кто помнит, прогнозы, в том числе и народные, предвещали мягкую зиму. И если для кого-то платить за квартиру плюс 100 евро не страшно, то для многих и многих семей это очень даже кризис...

Политики не договорились

И тут перед политиками открывается обширное поле деятельности. Можно пенять на поставщиков, задравших цены, сочувствовать пенсионерам и семьям с детьми, говорить, говорить, говорить... Ведь осенью выборы в Сейм. «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня» - была такая песня в эпоху социализма.

Вот и вице-мэр Риги Эдвардс РАТНИЕКС предлагает в качестве меры помощи разрешить рижанам постепенно оплачивать счета за отопление за январь – частями, до начала следующего отопительного сезона и без начисления пени за просрочку.

А что, хорошее предложение, и для столичного самоуправления неразорительное: не вложили ни цента помощи, а депутатов с хорошей инициативой, глядишь, народ отметит. Решение-то затронет интересы компаний с капиталом самоуправления: Rīgas namu pArvaldnieks, Rīgas nami, Rīgas siltums и Rīgas Udens.

Рижские власти обратились к государству с призывом «принять активные меры и найти возможность реализовать аналогичные механизмы государственной поддержки, как было в случае с COVID-19 и в первый год войны на Украине, когда государство частично компенсировало жителям счета за отопление». А также государству соответствующим образом распределить платежи за услуги TEC-2 по производству тепловой энергии, аналогично тому, как это планирует сделать муниципалитет в отношении своих жителей. То есть временно разрешить оплату тепла в рассрочку...

В министерских кабинетах тоже не дремлют. Министр экономики Викторс ВАЛАЙНИС выразил опасение относительно возможностей жителей расплачиваться за коммунальные услуги в зимние месяцы и созвал внеочередное заседание Государственного центра энергетического кризиса, чтобы оперативно оценить ситуацию и принять решения о мерах поддержки домохозяйств.

Как поддержать население - министр пока не озвучил. Но это, по его словам, будет целенаправленная помощь тем, у кого действительно есть трудности, а не «вертолетные деньги", как было в период ковида.
Министр климата и энергетики Каспарс МЕЛНИС в свою очередь пригласил представителей Союза самоуправлений Латвии (LPS) и Министерства благосостояния, чтобы совместно оценить влияние холодной погоды на расходы теплоснабжения, а также доступность топлива.

В Министерстве финансов же заранее заявили, что если государство решит помочь населению покрыть счета за отопление, то это надо делать так, чтобы в госбюджете не появились дополнительные расходы.
В Сейме пока вообще не увидели признаков кризисной ситуации.

Так, в парламентской фракции «Прогрессивных» высказали мнение, что в случае потребности в поддержке для покрытия расходов на отопление ее следует оказать семьям с низкими и средними доходами - и лишь на определенный срок. Так, уже действуют ранее установленные нормы оказания помощи – согласно статусу малоимущих...

Платим всЕ больше и больше

Вспомним прошлогоднюю эпопею с повышением тарифа на тепло в июне в Риге. Сначала поставщик тепла АО Rīgas siltums заломил цену 90,15 евро за мегаватт (без НДС 12%) – выше действующего тогда тарифа на 21,5%. Но вмешалось Минэкономики, потом и столичные власти деликатно подключились. Отбили тариф до 80,96 евро (без НДС), повышение - только 4,1%. Страшно подумать, сколько бы сейчас платили рижане, если бы тот драконовый тариф сохранился!

Но мы-то знаем, что если какая-то структура госсектора или самоуправления пытается поднять цену, то в конце концов этого добьется. Чуть позже, когда страсти поутихнут, но свое возьмет. Повышение тарифа на теплоэнергию перед началом отопительного сезона – это такое оригинальное техническое решение многих поставщиков тепла. Затем тариф может подняться в марте, а вот к лету, в конце отопительного сезона, тариф снижаем...

На подогреве воды больших миллионов не заработаешь, зато можно пропиариться: вот, после тяжелых зимних месяцев идем навстречу нуждам населения и снижаем цены на теплоэнергию! А потом, в октябре, опять повышаем: дескать, газ в мире подорожал, электроэнергия, и вообще, понимаете ли, геополитическая ситуация!

Эти упражнения с повышением и понижением тарифа на тепло повторяются из года в год, и наблюдательные жители уже могут, например, делать ставки: когда будет повышен тариф, а когда снизится. А понижение, сами понимаете, происходит по отношению к прежде повышенному тарифу, и цены на теплоэнергию методически поднимаются, несмотря на популистские реверансы...

Оксана ПЕТРЕНКО

