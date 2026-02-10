Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А коалиция? Силиня не исключает отставки одного из министров: а тот и говорит — только вместе с вами!

© LETA 10 февраля, 2026 08:05

Вопрос о требовании отставки министра земледелия Арманда Краузе (СЗК) не исключен, заявила журналистам после заседания коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня, сообщает ЛЕТА.

Она отметила, что во вторник правительство обсудит доклад комиссии по служебной проверке в связи с государственной поддержкой деревообрабатывающей отрасли. Участие в заседании правительства также примут представители Государственного контроля и Генеральной прокуратуры, сообщила премьер-министр.

"Одно - это то, какие решения мы приняли, другое - как выполнены эти решения", - заявила Силиня и добавила, что важно не допускать растраты государственных средств.

«Если премьер-министр потребует моей отставки, тогда должно пасть всё правительство», — заявил ЛТВ министр земледелия Армандс Краузе. Он считает, что всё правительство должно нести ответственность за принятые им решения.

Как сообщалось, АО "Latvijas valsts meži" (LVM), приняв во внимание указания Совета по конкуренции о рисках конкуренции на рынке древесины, обратилось в суд, чтобы признать долгосрочные договоры о лесозаготовках недействительными и до окончательного решения приостановить их деятельность, сообщает предприятие.

С 2020 года Совет по конкуренции изучает долгосрочные договоры, заключенные Государственной службой леса и позднее перенятые LVM. В январе 2026 года совет указал, что эти договоры создают существенные риски для конкурентного права.

В LVM подчеркивают, что договоры носят исторический характер и были заключены до создания предприятия. Новых долгосрочных договоров компания не заключала. С начала своей деятельности LVM пыталась добиться отмены этих договоров, считая их сроки непропорционально долгими, а условия - непрозрачными. Продление договоров оспаривалось в судах еще в 2000-2001 годах, однако иски были отклонены.

Совет по конкуренции пришел к выводу, что договоры искажают конкуренцию, поскольку отдельным компаниям по-прежнему предоставляется эксклюзивное право на приобретение лесоматериалов в обход аукционов. Часть договоров действует до 2096 года. В 2020-2024 годах договорным партнерам было поставлено более 2 млн кубометров лесоматериалов на сумму свыше 202 млн евро.

Напомним, что входящий в коалицию Союз "зеленых" и крестьян несколько месяцев назад вместе с оппозиционными партиями проголосовал за аннулирование Стамбульской конвенции, по каковому поводу в Латвии разразился нешуточный политический скандал. Не исключено, что СЗК воспримет это заявление Силини как месть за тогдашнее голосование. 

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

