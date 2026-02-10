А коалиция? Силиня не исключает отставки одного из министров: а тот и говорит — только вместе с вами!

Она отметила, что во вторник правительство обсудит доклад комиссии по служебной проверке в связи с государственной поддержкой деревообрабатывающей отрасли. Участие в заседании правительства также примут представители Государственного контроля и Генеральной прокуратуры, сообщила премьер-министр.

"Одно - это то, какие решения мы приняли, другое - как выполнены эти решения", - заявила Силиня и добавила, что важно не допускать растраты государственных средств.

«Если премьер-министр потребует моей отставки, тогда должно пасть всё правительство», — заявил ЛТВ министр земледелия Армандс Краузе. Он считает, что всё правительство должно нести ответственность за принятые им решения.

Как сообщалось, АО "Latvijas valsts meži" (LVM), приняв во внимание указания Совета по конкуренции о рисках конкуренции на рынке древесины, обратилось в суд, чтобы признать долгосрочные договоры о лесозаготовках недействительными и до окончательного решения приостановить их деятельность, сообщает предприятие.

С 2020 года Совет по конкуренции изучает долгосрочные договоры, заключенные Государственной службой леса и позднее перенятые LVM. В январе 2026 года совет указал, что эти договоры создают существенные риски для конкурентного права.

В LVM подчеркивают, что договоры носят исторический характер и были заключены до создания предприятия. Новых долгосрочных договоров компания не заключала. С начала своей деятельности LVM пыталась добиться отмены этих договоров, считая их сроки непропорционально долгими, а условия - непрозрачными. Продление договоров оспаривалось в судах еще в 2000-2001 годах, однако иски были отклонены.

Совет по конкуренции пришел к выводу, что договоры искажают конкуренцию, поскольку отдельным компаниям по-прежнему предоставляется эксклюзивное право на приобретение лесоматериалов в обход аукционов. Часть договоров действует до 2096 года. В 2020-2024 годах договорным партнерам было поставлено более 2 млн кубометров лесоматериалов на сумму свыше 202 млн евро.

Комментарий Press.lv:

Напомним, что входящий в коалицию Союз "зеленых" и крестьян несколько месяцев назад вместе с оппозиционными партиями проголосовал за аннулирование Стамбульской конвенции, по каковому поводу в Латвии разразился нешуточный политический скандал. Не исключено, что СЗК воспримет это заявление Силини как месть за тогдашнее голосование.