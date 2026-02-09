Страсти по Gors: Резекненская дума не согласна с Министерством культуры

Думский комитет в понедельник отказался поддержать предложение Минкульта об участии государства в основном капитале ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" в объеме 75% долей капитала с решающим влиянием в управлении обществом капитала.

Кроме того, не было поддержано предложение Минкульта о передаче государству муниципальной недвижимости - здания концертного зала "Gors" на ул. Пилс, 4, в Резекне, и его оснащения.

Думский комитет предлагает Минкульту рассмотреть возможность участия государства в деятельности концертного зала на основе договора делегирования, поскольку такая модель обеспечит долгосрочное и сбалансированное участие государства в реализации целей культурной политики.

Кроме того, решено предложить другим самоуправлениям Латгальского региона рассмотреть возможность участия в развитии доступности профессионального искусства, укреплении культурной среды и регионального самоопределения через заключение договора делегирования как модели сотрудничества.

Самоуправление считает оптимальной форму сотрудничества путем делегирования, а не полную передачу собственности или контроля. Такой механизм позволяет учитывать интересы государства и одновременно сохраняет возможности самоуправления управлять имуществом, обеспечивать культурные услуги и финансовую устойчивость.

По мнению самоуправления, такой подход обеспечил бы баланс между полномочиями государства и самоуправлений, соблюдение закона о самоуправлениях и закона о предотвращении растраты публичных средств, а также права общества на культурный досуг.

В комитете также рассмотрели поправки к договору делегирования с обществом капитала, установив четкие показатели контроля и оценки выполнения задач.

Дума примет окончательное решение и выскажет свою позицию на заседании 13 февраля

Как сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении, в понедельник на заседании финансово-бюджетного комитета не рассматривалось предложение Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР), так как оно не было официально получено.

Самоуправление выступает против модели, при которой ключевые предложения по управлению концертным залом обнародуются в СМИ вместо предварительного обсуждения с равноправным партнером - Резекненским самоуправлением.

В Минкульте агентству ЛЕТА сообщили, что что после переговоров с Резекненским самоуправлением и партнерами по коалиции министерство призывает продвигать законопроект об участии государства в управлении концертным залом "Gors" с учетом его значения для культурной политики Латвии, укрепления национального самоопределения и безопасности.

Как сообщалось, 6 февраля Резекненское самоуправление направило в Минкульт, МУУРР и Министерство экономики письмо о запланированном на 9 февраля заседании финансово-бюджетного комитета, пригласив представителей министерств принять в нем участие, так как в повестку заседания был включен вопрос о предложении Минкульта по управлению концертным залом "Gors".

