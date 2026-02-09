Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 10. Февраля Завтра: Paula, Pauline
Доступность

Страсти по Gors: Резекненская дума не согласна с Министерством культуры

© LETA 9 февраля, 2026 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненская дума не готова поддержать предложение Министерства культуры о совместном с самоуправлением управлении концертным залом "Gors", следует из решения заседания финансово-бюджетного комитета думы.

Думский комитет в понедельник отказался поддержать предложение Минкульта об участии государства в основном капитале ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" в объеме 75% долей капитала с решающим влиянием в управлении обществом капитала.

Кроме того, не было поддержано предложение Минкульта о передаче государству муниципальной недвижимости - здания концертного зала "Gors" на ул. Пилс, 4, в Резекне, и его оснащения.

Думский комитет предлагает Минкульту рассмотреть возможность участия государства в деятельности концертного зала на основе договора делегирования, поскольку такая модель обеспечит долгосрочное и сбалансированное участие государства в реализации целей культурной политики.

Кроме того, решено предложить другим самоуправлениям Латгальского региона рассмотреть возможность участия в развитии доступности профессионального искусства, укреплении культурной среды и регионального самоопределения через заключение договора делегирования как модели сотрудничества.

Самоуправление считает оптимальной форму сотрудничества путем делегирования, а не полную передачу собственности или контроля. Такой механизм позволяет учитывать интересы государства и одновременно сохраняет возможности самоуправления управлять имуществом, обеспечивать культурные услуги и финансовую устойчивость.

По мнению самоуправления, такой подход обеспечил бы баланс между полномочиями государства и самоуправлений, соблюдение закона о самоуправлениях и закона о предотвращении растраты публичных средств, а также права общества на культурный досуг.

В комитете также рассмотрели поправки к договору делегирования с обществом капитала, установив четкие показатели контроля и оценки выполнения задач.

Дума примет окончательное решение и выскажет свою позицию на заседании 13 февраля

Как сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении, в понедельник на заседании финансово-бюджетного комитета не рассматривалось предложение Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР), так как оно не было официально получено.

Самоуправление выступает против модели, при которой ключевые предложения по управлению концертным залом обнародуются в СМИ вместо предварительного обсуждения с равноправным партнером - Резекненским самоуправлением.

В Минкульте агентству ЛЕТА сообщили, что что после переговоров с Резекненским самоуправлением и партнерами по коалиции министерство призывает продвигать законопроект об участии государства в управлении концертным залом "Gors" с учетом его значения для культурной политики Латвии, укрепления национального самоопределения и безопасности.

Как сообщалось, 6 февраля Резекненское самоуправление направило в Минкульт, МУУРР и Министерство экономики письмо о запланированном на 9 февраля заседании финансово-бюджетного комитета, пригласив представителей министерств принять в нем участие, так как в повестку заседания был включен вопрос о предложении Минкульта по управлению концертным залом "Gors".
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Эксклюзив

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой? (1)

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)
Важно

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море
Важно

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Наука 10:18

Наука 0 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Читать
Загрузка

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Читать

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 0 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Читать

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Читать

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Читать

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Читать