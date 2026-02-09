«Приходят, когда ноги уже почернели»: люди часто доводят себя до ампутации

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) указали, что в последнее время число пострадавших существенно не меняется. Ежедневно бригады службы выезжают в среднем на 6-7 вызовов, в ходе которых у пациента диагностируют обморожение или переохлаждение организма — нередко оба состояния одновременно. Часто это пожилые люди, которые упали у себя дома: в одних случаях из-за инсульта, в других — из-за падения при ходьбе.

«Переохлаждение можно получить и в помещении. Если человек длительное время — например, несколько дней — находится в неотапливаемом доме, могут развиться и серьезные обморожения. Мы также нередко сталкиваемся с ситуациями, когда пожилые люди выходят из дома, падают и уже не могут подняться. Иногда из-за заболеваний, иногда по другим причинам. Например, сосед замечает упавшего человека — и у него уже тяжелое обморожение кистей и стоп, а также серьезное переохлаждение организма», — сказала представитель NMPD Инга Витола.

По словам Витолы, именно соседи и близкие часто спасают пострадавших: звонят, идут проверить, что случилось, если человек не отвечает, и вызывают неотложную помощь. Это также рекомендация врачей — продолжать заботиться друг о друге.

Руководитель ожогового центра Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергей Смирнов сообщил, что многие пациенты центра — одинокие пожилые люди старше 80 лет, у которых нарушено кровообращение, поэтому они находятся в группе особого риска.

Говоря о пациентах, поступивших в центр за последние три дня, Смирнов отметил, что один из них — человек без определенного места жительства, проживавший в садовом домике и спавший с мокрыми ногами, в результате чего получил обморожение. Другой пациент длительное время находился в лесу в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили из региональной больницы — была надежда спасти обмороженные части тела и провести операции, однако это оказалось невозможным — человек обратился за помощью слишком поздно. По словам Смирнова, позднее обращение — не единичный случай. К сожалению, пациенты поступают так довольно часто.

«Основная проблема — позднее обращение за медицинской помощью. По разным причинам: финансовым, психологическим, из-за образа жизни, в том числе употребления алкоголя. Кто-то просто недооценивает ситуацию. Три, четыре дня даны, чтобы мы могли спасти ту часть тела от ампутации. Если человек приходит на четвертый-пятый день, чаще всего речь уже идет об ампутации. Сейчас на улице -20 градусов, и люди не приходят сразу, а приходят тогда, когда видят, что ноги почернели. Возможно, такие пациенты появятся во второй половине этой недели или на следующей», — отметил Смирнов.

Он подчеркнул, что при такой погоде необходимо одеваться соответственно. В случае обморожения главное — не растирать пораженные места снегом и не помещать их под горячую воду, так как это может привести и к ожогу. Вместо этого следует постепенно согревать обмороженные части тела и следить за изменением цвета кожи.

«Если вся рука равномерно красная — это хороший знак. Но если участки имеют другой цвет, например фиолетовый, нужно немедленно обращаться за медпомощью», — сказал Смирнов. Если есть сомнения, лучше хотя бы обратиться к семейному врачу.