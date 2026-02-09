Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные нашли частицу которая почти не движется но может изменить технологии будущего

Редакция PRESS 9 февраля, 2026 18:34

Наука 0 комментариев

В квантовом мире произошло открытие, которое звучит почти как научная фантастика. Оказалось, что частица, которая почти неподвижна, способна менять поведение целого материала вокруг себя.

Раньше считалось, что если частица слишком тяжёлая и не двигается, она только мешает работе системы. Но выяснилось обратное. Даже микроскопические колебания такой частицы могут запускать сложные процессы, которые меняют свойства вещества.

Если представить толпу людей, то это похоже на человека, который стоит почти неподвижно, но вокруг него меняется движение всей массы. В квантовом мире происходит похожий эффект, только вместо людей - частицы.

Такие процессы напрямую связаны с тем, как работают материалы внутри электроники. От движения частиц зависит скорость компьютеров, работа памяти и стабильность микросхем.

Новое понимание поведения частиц может помочь создавать более быстрые процессоры и устойчивые электронные устройства. Также такие эффекты рассматриваются при разработке квантовых компьютеров, где даже одна частица способна изменить работу всей системы.

Исследования могут повлиять и на аккумуляторы будущего. Работа батарей зависит от движения частиц внутри материалов, а значит управление такими процессами может увеличить срок службы устройств.

Отдельный интерес вызывает энергетика. Сверхпроводники способны передавать электричество почти без потерь, но их работа сильно зависит от микроскопических дефектов. Новые знания помогают понять, как такие дефекты влияют на проводимость.

Любопытно, что в квантовой физике иногда именно почти неподвижные объекты оказываются ключом к управлению сложными системами. Это открывает неожиданные возможности для технологий, которые пока только начинают разрабатываться.

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)
«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)
Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

0 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

0 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

0 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

0 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

0 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

0 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

0 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

