«Новый» лайфхак для здоровья: вы используете его каждый день!

В соцсетях это называют почти революцией для здоровья. Но для жителей Балтии и Восточной Европы такой совет звучит скорее как напоминание о детстве.

Короткое проветривание действительно может менять атмосферу в доме. В закрытых помещениях постепенно накапливаются влага, пыль, бытовая химия и газы. Их источниками становятся готовка, свечи, мебель, чистящие средства и даже обычное дыхание.

Современные дома удерживают тепло лучше, чем раньше. Но вместе с теплом внутри задерживается всё, что находится в воздухе. Несколько минут притока свежего воздуха помогают быстро снизить концентрацию таких частиц.

От качества воздуха может зависеть не только дыхание, но и концентрация внимания. При повышенном уровне углекислого газа люди чаще жалуются на усталость и ощущение тяжёлой головы. Похожие реакции могут появляться даже у домашних животных.

Интересно, что в некоторых странах проветривание уже закреплено как обязательная бытовая привычка. Там окна открывают широко даже зимой, считая это частью ухода за жильём.

При этом важно учитывать расположение дома. Если окна выходят на оживлённую дорогу, свежий воздух может приносить выхлопные газы и пыль. В таких случаях многое зависит от времени суток и погодных условий.

Для жителей Балтии подобные советы звучат знакомо. Утреннее проветривание спальни, сквозняк после готовки или открытое окно перед сном давно считаются обычной частью домашнего быта.

Похоже, интернет просто придумал модное название привычке, которая уже много лет остаётся частью повседневной жизни.