Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

FIDE President Dvorkovich cheering for Russian athletes next to fans with Soviet shirt and flags at the winter olympics. pic.twitter.com/vZ2bOTi40c— Peter Heine Nielsen (@PHChess) February 9, 2026
«Президент ФИДЕ Дворкович болеет за российских спортсменов рядом с болельщиками в советских футболках и с флагами на зимних Олимпийских играх», — написал Нильсен в Твиттере.
Напомним, что на Олимпиаде-2026 официально запрещена российская символика. А про советскую ничего не сказано. Вот хитрый Аркадий и решил воспользоваться лазейкой.
При этом во время церемонии открытия Игр россиянин пронес флаг РФ на трибуны стадиона Сан-Сиро и делал фото на глазах у стюардов, которые не требовали убрать флаг. МОК в ответ на это заявил, что «от зрителей ожидается соблюдение условий продажи билетов».
Также национальный флаг России появился во время матча между женскими сборными США и Чехии по хоккею.