Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

«Президент ФИДЕ Дворкович болеет за российских спортсменов рядом с болельщиками в советских футболках и с флагами на зимних Олимпийских играх», — написал Нильсен в Твиттере.

Напомним, что на Олимпиаде-2026 официально запрещена российская символика. А про советскую ничего не сказано. Вот хитрый Аркадий и решил воспользоваться лазейкой.

При этом во время церемонии открытия Игр россиянин пронес флаг РФ на трибуны стадиона Сан-Сиро и делал фото на глазах у стюардов, которые не требовали убрать флаг. МОК в ответ на это заявил, что «от зрителей ожидается соблюдение условий продажи билетов».

Также национальный флаг России появился во время матча между женскими сборными США и Чехии по хоккею.