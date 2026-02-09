Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге

Neatkarīgā Rīta Avīze 9 февраля, 2026 09:55

Важно 0 комментариев

Еще три, пять и семь лет назад мы поняли, что с демографией в Латвии дела обстоят плохо, но не последовали достаточно эффективные меры. «Это катастрофическая тема и катастрофические цифры. Я не предвидела столь плохого сценария», – сказала TV24 председатель Комитета по жилищному строительству и окружающей среде Рижской думы Элина Трейя (Национальное объединение).

Э. Трейя рассказала, что еще семь лет назад она прогнозировала, что мы упадем до 14 000 новорожденных в год. «К сожалению, мы упали до 12 000 новорожденных. Я не предвидела столь плохого сценария», — сказала она, подчеркнув, что эти дополнительные 2000 недостающих детей являются результатом плохой демографической политики.

По словам Трейи, аномально высокая инфляция и угроза войны являются основными причинами, по которым родители в Латвии откладывают решение о рождении ребенка. «Эти 2000 нерожденных детей — прямой результат безответственной политики нашего государства», — подчеркнула Трейя, добавив, что прогнозируемые 14 000 детей были обусловлены сокращением числа женщин репродуктивного возраста, но текущие цифры, отражающие снижение коэффициента рождаемости на одну женщину, показывают, что женщины больше не мотивированы рожать детей.

