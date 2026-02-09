Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге

Э. Трейя рассказала, что еще семь лет назад она прогнозировала, что мы упадем до 14 000 новорожденных в год. «К сожалению, мы упали до 12 000 новорожденных. Я не предвидела столь плохого сценария», — сказала она, подчеркнув, что эти дополнительные 2000 недостающих детей являются результатом плохой демографической политики.

По словам Трейи, аномально высокая инфляция и угроза войны являются основными причинами, по которым родители в Латвии откладывают решение о рождении ребенка. «Эти 2000 нерожденных детей — прямой результат безответственной политики нашего государства», — подчеркнула Трейя, добавив, что прогнозируемые 14 000 детей были обусловлены сокращением числа женщин репродуктивного возраста, но текущие цифры, отражающие снижение коэффициента рождаемости на одну женщину, показывают, что женщины больше не мотивированы рожать детей.