Сначала «убежище человечества на Луне», а потом Марс: Маск внезапно поменял приоритеты

SpaceX по-прежнему намерена в течение пяти-семи лет приступить к реализации давней мечты Маска о создании города на Марсе, написал он на своей платформе X в социальных сетях, «но главным приоритетом является обеспечение будущего цивилизации, а Луна — это быстрее».

Комментарии Маска перекликаются с сообщением Wall Street Journal от пятницы, в котором говорится, что SpaceX сообщила инвесторам, что приоритетом будет полет на Луну, а полет на Марс будет осуществлен позднее, с целью беспосадочной посадки на Луну в марте 2027 года. Это знаменует собой отход от давней ориентации Маска на Марс как основной цель SpaceX. Еще в прошлом году он заявлял, что компания намерена запустить беспилотную миссию на Марс к концу 2026 года.

Слова "главным приоритетом является обеспечение будущего цивилизации" звучат, конечно, зловеще. Некоторые трактуют их как предсказание о грядущем крахе земной цивилизации в ядерном катаклизме, и попытке Маска сохранить её остатки хотя бы на Луне. Эдакий корабль Ноя, только вне Земли.

А может всё проще?

Неделю назад Маск объявил, что SpaceX приобрела компанию по разработке искусственного интеллекта xAI, которую он также возглавляет, в рамках сделки, по которой стоимость ракетно-спутниковой компании оценивается в 1 триллион долларов, а ‌компании по разработке искусственного интеллекта — в 250 миллиардов долларов.

Сторонники этого шага рассматривают его как способ для SpaceX укрепить свои планы по созданию космических центров обработки данных, которые Маск считает более энергоэффективными, чем наземные объекты, поскольку спрос на вычислительную мощность растет вместе с развитием искусственного интеллекта.

SpaceX надеется, что публичное размещение акций в конце этого года может принести до 50 миллиардов долларов, что может сделать его крупнейшим публичным размещением в истории.

Напомним, ранее Маск заявил, что единственным способом избежать банкротства США из-за госдолга является массовое введение искусственного интеллекта и роботов.