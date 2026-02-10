Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сначала «убежище человечества на Луне», а потом Марс: Маск внезапно поменял приоритеты

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 09:07

Наука 0 комментариев

Илон Маск заявил в воскресенье, что SpaceX перенесла свой фокус на строительство «саморастущего города» на Луне, которое может быть реализовано менее чем за 10 лет.

SpaceX по-прежнему намерена в течение пяти-семи лет приступить к реализации давней мечты Маска о создании города на Марсе, написал он на своей платформе X в социальных сетях, «но главным приоритетом является обеспечение будущего цивилизации, а Луна — это быстрее».

Комментарии Маска перекликаются с сообщением Wall Street Journal от пятницы, в котором говорится, что SpaceX сообщила инвесторам, что приоритетом будет полет на Луну, а полет на Марс будет осуществлен позднее, с целью беспосадочной посадки на Луну в марте 2027 года. Это знаменует собой отход от давней ориентации Маска на Марс как основной цель SpaceX. Еще в прошлом году он заявлял, что компания намерена запустить беспилотную миссию на Марс к концу 2026 года.

Слова "главным приоритетом является обеспечение будущего цивилизации" звучат, конечно, зловеще. Некоторые трактуют их как предсказание о грядущем крахе земной цивилизации в ядерном катаклизме, и попытке Маска сохранить её остатки хотя бы на Луне. Эдакий корабль Ноя, только вне Земли. 

А может всё проще? 

Неделю назад Маск объявил, что SpaceX приобрела компанию по разработке искусственного интеллекта xAI, которую он также возглавляет, в рамках сделки, по которой стоимость ракетно-спутниковой компании оценивается в 1 триллион долларов, а ‌компании по разработке искусственного интеллекта — в 250 миллиардов долларов.

Сторонники этого шага рассматривают его как способ для SpaceX укрепить свои планы по созданию космических центров обработки данных, которые Маск считает более энергоэффективными, чем наземные объекты, поскольку спрос на вычислительную мощность растет вместе с развитием искусственного интеллекта.

SpaceX надеется, что публичное размещение акций в конце этого года может принести до 50 миллиардов долларов, что может сделать его крупнейшим публичным размещением в истории.

Напомним, ранее Маск заявил, что единственным способом избежать банкротства США из-за госдолга является массовое введение искусственного интеллекта и роботов.

 

Главные новости

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»
Важно

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Эксклюзив

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)
Важно

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Наука 10:18

Наука 0 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 0 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

