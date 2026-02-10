Латвийская саночница приблизилась к победе на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка будет определена по сумме четырех заездов после двух оставшихся, которые пройдут во вторник. Боту отделяют от серебряной медали более четырех десятых секунды, а от золотой - менее полусекунды. Латвийка опережает занявшую четвертое место итальянку Верену Хофер всего на шесть сотых секунды.

В первом заезде Бота установила новый стартовый рекорд и заняла третье место, а во втором заезде сохранила эту позицию и в общем зачете. Лидирует после двух заездов немка Юлия Таубиц.

Апарьоде в первом заезде допустила несколько ошибок и была 24-й, однако во втором заезде показала восьмой результат, что позволило ей подняться в сумме на 19-е место.