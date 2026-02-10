Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А под костюмами — термобельё и грелки, приклеенные к телу: латвийская модель об открытии Олимпиады

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 09:03

Важно 0 комментариев

Церемония открытия зимних Олимпийских игр удивила своей красочностью. Но, как оказалось, во время церемонии перед итальянским флагом в самом первом ряду в элегантном белом костюме появилась латвийская модель и давняя муза Джорджо Армани. Кто она? Знакомьтесь — Агнесе Жогла, пишет rus.lsm.lv.

Агнесе Жоглу в Милане, где много хорошо одетых людей, все равно легко узнать — по ее элегантности и благородной походке. Она шесть лет работала со знаменитым итальянским дизайнером моды Валентино, а последние 16 лет — с Джорджо Армани. И хотя у нее есть опыт пребывания в свете софитов, Агнесе говорит, что открытие Олимпийских игр все равно было особенным.

«Когда свет оказался направлен на наши глаза и лица, все — я испугалась. Но я была очень горда, и сейчас я также очень горжусь тем, что меня поставили в первый ряд, чтобы представлять Латвию, Армани, Италию. Я очень-очень счастлива», — сказала она.

В тот день было холодно. На вопрос, приходилось ли им что-то надевать под низ, под свои костюмы, чтобы не замерзнуть, Агнесе Жогла отметила, что под одеждой у моделей были два комплекта кашемировых термобелья, а также грелки, приклеенные к груди и спине.

«Мы стояли на холоде и немного волновались, каково это будет — столько людей будет на нас смотреть. Когда мы репетировали, то мы еще ничего не понимали всей важности момента, потому что стадион был пуст. Что там происходит, это правда? Но потом, когда вы на стадионе, и все вокруг светится, все встают и кричат, вы уже ничего не понимаете, ноги дрожат…», — не стала скрывать модель.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)
Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»
Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой? (1)

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

