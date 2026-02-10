А под костюмами — термобельё и грелки, приклеенные к телу: латвийская модель об открытии Олимпиады

Агнесе Жоглу в Милане, где много хорошо одетых людей, все равно легко узнать — по ее элегантности и благородной походке. Она шесть лет работала со знаменитым итальянским дизайнером моды Валентино, а последние 16 лет — с Джорджо Армани. И хотя у нее есть опыт пребывания в свете софитов, Агнесе говорит, что открытие Олимпийских игр все равно было особенным.

«Когда свет оказался направлен на наши глаза и лица, все — я испугалась. Но я была очень горда, и сейчас я также очень горжусь тем, что меня поставили в первый ряд, чтобы представлять Латвию, Армани, Италию. Я очень-очень счастлива», — сказала она.

В тот день было холодно. На вопрос, приходилось ли им что-то надевать под низ, под свои костюмы, чтобы не замерзнуть, Агнесе Жогла отметила, что под одеждой у моделей были два комплекта кашемировых термобелья, а также грелки, приклеенные к груди и спине.

«Мы стояли на холоде и немного волновались, каково это будет — столько людей будет на нас смотреть. Когда мы репетировали, то мы еще ничего не понимали всей важности момента, потому что стадион был пуст. Что там происходит, это правда? Но потом, когда вы на стадионе, и все вокруг светится, все встают и кричат, вы уже ничего не понимаете, ноги дрожат…», — не стала скрывать модель.

ФОТО скриншот видео ЛТВ