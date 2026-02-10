«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)

-Рано утром в 5:00. Что это? Кто- нибудь просветит меня? Небо было ясное, потом появилась эта жирная полоса которой не было видно концов. Такое в первые вижу в жизни.
Люди высказывали разные предположения, среди которых были и такие:
-Дым , уже было с 12 ночи
-Дымом пахло сильно с ночи в других районах тоже. Такой смок , жирной полосой уже не первый день. Тоже интересно, откуда идёт.
-Было уже вчера часов в 12 ночи, тоже заметила. Думаю, дым/пар от ТЭЦ, хотя она далеко
-Это фронтальная облачная полоса холодного фронта — граница арктического воздуха. Такое облако может тянуться на сотни километров и обычно сопровождает сильные морозы.
-Хоть один Адекватный человек поведал, а то как понаписывют фантазеры!!! Знатоки жизни.
-Я это всегда вижу. Куда ветер туда и несёт. Вычислили по гугл карте это ТЭЦ. А ещё против мусорозжигающего . ТЕЦ Не пар а дым. 12 этаж.
-ЭТО МОЁ ТЕРПЕНИЕ ВЫШЛО ИЗ ПОД КОНТРОЛЯ
-Днём посмотрите,там две трубы фигачат денно и ночно.
Это край купола
-Ядерка, не иначе
ФОТО из Фейсбука, группа Плявниеки