«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)

-Рано утром в 5:00. Что это? Кто- нибудь просветит меня? Небо было ясное, потом появилась эта жирная полоса которой не было видно концов. Такое в первые вижу в жизни.

Люди высказывали разные предположения, среди которых были и такие:

-Дым , уже было с 12 ночи

-Дымом пахло сильно с ночи в других районах тоже. Такой смок , жирной полосой уже не первый день. Тоже интересно, откуда идёт.

-Было уже вчера часов в 12 ночи, тоже заметила. Думаю, дым/пар от ТЭЦ, хотя она далеко

-Это фронтальная облачная полоса холодного фронта — граница арктического воздуха. Такое облако может тянуться на сотни километров и обычно сопровождает сильные морозы.

-Хоть один Адекватный человек поведал, а то как понаписывют фантазеры!!! Знатоки жизни.

-Я это всегда вижу. Куда ветер туда и несёт. Вычислили по гугл карте это ТЭЦ. А ещё против мусорозжигающего . ТЕЦ Не пар а дым. 12 этаж.

-ЭТО МОЁ ТЕРПЕНИЕ ВЫШЛО ИЗ ПОД КОНТРОЛЯ

-Днём посмотрите,там две трубы фигачат денно и ночно.

Это край купола

-Ядерка, не иначе

ФОТО из Фейсбука, группа Плявниеки