В новом году — новые цены: что уже подорожало и что готовится?

Экономь не экономь...

Поддержание мощности денег стоит

Тариф на распределение электроэнергии в этом году не изменится, но зато вырастут счета для наиболее распространенных частных подключений - с силой тока от 16 до 25 ампер и базовым тарифным планом.

Для однофазных подключений плата за поддержание мощности увеличение прогнозируется на 20 центов — до 1,26 евро в месяц без НДС (21%), для трехфазных — с 1,92 до 3,50 евро в месяц без НДС.

Вырастут счета за газ

Вступили в силу новые тарифы на услуги системы распределения природного газа АО Gaso, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK):

- для домохозяйств, использующих газ для приготовления пищи, в среднем плата вырастет на 0,60 евро в месяц (без учета НДС – 21%),

- для пользователей с установкой газового отопления увеличение возможно от 1 до 5 евро в месяц (без НДС), в зависимости от объема потребляемого газа...

Бензин подорожает?

РастЕт акциз на горючее и топливо

Акциз на неэтилированный бензин, замещающие его продукты и компоненты увеличивается с 532 до 555 евро за 1 000 литров, на этилированный бензин — с 617 до 640 евро.

* Акциз на нефтяные газы и другие газообразные углеводороды, используемые как горючее для газовых печей или другого оборудования (но не как горючее в двигателях), увеличен с 44 до 88 евро за 1 000 кг.

* Поднялась ставка акциза на природный газ, используемый как автомобильное горючее, - с 3,63 до 13,45 евро за МВт·ч.

* Вырос акциз на природный газ, используемый как топливо, в том числе для подогрева воды и приготовления пищи — до 5,95 евро за МВт·ч (ранее — 3,80). По всей видимости, следует ожидать и повышения стоимости газа для бытовых нужд и для автомобилистов...

Билет на проезд кусается

Повышается стоимость поездок в региональном общественном транспорте

Проблемы с региональным сообщением настолько обострились, что жителей провинции уже не удивляет, если вдруг отменяется один или другой рейс, сокращается расписание, закрываются те или иные автобусные маршруты.

Совет общественного транспорта обосновал повышение тарифов необходимостью сохранить качество услуг, гарантировать финансовую устойчивость и синхронизировать цены с Балтийским регионом. Оказывается, в Латвии - один из самых низких тарифов на проезд в региональном общественном транспорте в Европе. (О месте в рейтинге доходов населения почему-то не упоминается при принятии подобных решений.)

Тарифы на проезд по железной дороге выросли в среднем на 6,6%, на автобусные - примерно на 7,5%.

Для поездов и автобусов стоимость проезда на маршрутах, разделенных на зоны, увеличилась на 30 центов, за исключением поездок в зоне A. Для поездов вне электрифицированных зон и автобусов на маршрутах, не разделенных на зоны, стоимость проезда выросла на 20 центов.

Так, обещали, что на маршруте Рига - Иманта стоимость билета на поезд сохранится в размере 1,5 евро, а на маршруте Рига - Сигулда подорожает - с 2,50 до 2,80 евро. А стоимость билета на автобус или поезд по маршруту Рига - Дубулты увеличилась с 2 до 2,3 евро.

* В столице пока не объявлено о повышении цен на общественный транспорт, но в конце прошлого года мэр говорил о возможности повышения цен из-за общей инфляции и роста расходов на обеспечение пассажирских перевозок...

В столице и мусор дорогой

Растут расходы на вывоз бытовых отходов

Второй раз за последние три месяца в Риге поднялись тарифы на вывоз мусора: в октябре - на 1%, а с 1 января – на 2,1-2,41%? в зависимости от зоны обслуживания (до 28,25 евро за кубометр).

Потребителю это объясняют тем, что с 1 октября повысились расходы на управление отходами (персоналу повысили зарплаты). А с 1 января повысились налоги на природные ресурсы, соответственно - цены на захоронение бытовых отходов.

С 1 октября плата за управление несортированными бытовыми отходами – до 27,38 евро за кубометр в зависимости от того, какая компания и из какого района Риги вывозит мусор...

Природа – мать наша...

Заметно растут налоги на природные ресурсы

Предусмотрено значительное повышение налога на различные виды природных ресурсов в 2026 и 2027 годах. Так, налог на песок и смесь песка с гравием уже увеличен на 25%; на почву (грунт) - с 1,06 евро за кубический метр до 1,08; на песок – с 0,44 евро за кубометр до 0,45, затем - до 0,55 евро.

И далее – длинный список налоговых ставок на торф, древесину, лечебные грязи – на все, чем богата Латвия...

По-русски читать дорого

Повысился налог на издания на «неугодном» языке

Правительство отменило льготную ставку НДС 5% на печатные издания, изданные не на латышском языке или не на языках стран Европейского союза и стран - кандидатов на вступление в ЕС. Теперь налоги на книги, газеты и журналы на русском языке – 21%, то есть он фактически вырос в 4 раза.

Также в верхах уже ходят предложения отменить льготы на оплату почтовой доставки для издания на русском языке.

Это означает, что цены на книги, газеты и журналы на русском языке могу подняться. Но те, кто любит печатное слово, говорят, что читать не перестанут. Будем вместе, дорогие читатели!

«Хватит, наигрались»?

Увеличены сборы и налоги на лотерею и азартные игры

Предусмотренное ранее повышение ставок налога с 1 января 2027 года было перенесено на 1 января 2026-го.

Налог увеличился:

- на игровые столы (рулетка, карточные и игры в кости) - с 33 696 до 40 440 евро в год;

- на игровые автоматы — с 6 204 до 7 440 евро в год;

- на тотализаторы, ставки и игры удачи по телефону — с 15 до 18% от доходов;

- на бинго — с 10 до 12%;

- на интерактивные азартные игры — с 12 до 15% от доходов...

Кто не курит и не пьЕт...

Повышается акцизный налог на алкоголь и сигареты

Изменения в законе предусматривают ускоренное повышение ставки акцизного налога на крепкие алкогольные напитки с 1 марта 2026 года — на 15 евро за 100 литров абсолютного алкоголя. В свою очередь, с 1 марта 2028 года повысятся ставки акцизов на все алкогольные напитки, включая пиво.

Для табачных изделий и аналогичных продуктов определен рост ставки акцизного налога в течение трех лет, до 2028-го, в среднем на 15%. Так, стоимость пачки сигарет к 2028 году увеличится на 2,20 евро, достигнув примерно 7,50 евро.

Для нагреваемого табака повышение на 0,35 евро за пачку; цена 2-миллилитровой упаковки электронной жидкости вырастет на 0,15 евро...

НЕ пишите письма?

Растут тарифы на почтовые услуги

Латвийская почта в очередной раз повысила цены на свои услуги.

Так, стоимость отправки в пределах Латвии простых писем весом до 20 граммов — увеличится на 2,2% (с 2,30 евро до 2,35).

Стоимость отправки в пределах Латвии зарегистрированных почтовых посылок весом до одного килограмма увеличится на 2,8%, то есть с 6,82 до 7,01 евро, а за каждый последующий килограмм надо будет заплатить 1,25 евро.

Цена отправки по Латвии застрахованных почтовых посылок весом до 1 килограмма увеличится на 22,1% - с 6,87 евро до 8,39, а за каждый последующий килограмм придется заплатить 1,25 евро...

Паспорт хороший, но дорогой

Удостоверения личности подорожали

Отправляясь продлевать паспорт или ID-карту, учитывайте: цены на услуги оформления этих документов подорожали. Госпошлина на оформление паспорта теперь составит:

- в течение 10 рабочих дней - 50 евро (было 44);

- в течение двух рабочих дней — 75 евро (было 70).

Госпошлина за выдачу удостоверения личности (eID-карты):

- в течение 10 рабочих дней - 30 евро (было 25);

- в течение двух рабочих дней - 45 евро (было 40)...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА