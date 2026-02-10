Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Во Франции решили напомнить женщинам: «А когда рожать будете?»

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 09:13

Во Франции нашли неожиданный способ бороться с падением рождаемости. Власти решили напоминать гражданам о детях… официальными письмами.

Новая государственная инициатива предусматривает рассылку уведомлений всем французам, достигшим 29 лет. В письмах будут рассказывать о фертильности, «биологических часах» и возможностях сохранения репродуктивного здоровья.

Мера стала частью масштабного плана из 16 пунктов, направленного на увеличение числа рождений в стране. Французские власти считают, что многие люди слишком поздно задумываются о родительстве и потом жалеют об упущенном времени.

Получателям писем будут объяснять, как с возрастом меняются шансы на зачатие, а также рассказывать о медицинских возможностях - например, о заморозке яйцеклеток. Во Франции женщины могут воспользоваться такой процедурой без медицинских показаний начиная примерно с 29 лет.

Инициатива вызвала бурные обсуждения. Одни считают ее полезной и информативной, другие называют вмешательством в личную жизнь.

Повод для тревоги у французских властей действительно есть. Рождаемость в стране в последние годы резко снижается и уже достигла минимальных показателей за десятилетия. Франция долго считалась одной из немногих стран Европы, где семьи активно заводят детей, но ситуация меняется.

При этом многие молодые французы говорят, что откладывают родительство не из-за незнания биологии, а из-за финансовых и бытовых проблем. Высокие цены на жилье, рост расходов на детей и нестабильность на рынке труда делают создание семьи сложным решением.

Тем не менее государство решило начать именно с информационной кампании. Письма планируют рассылать по всей стране уже в ближайшее время.

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)
«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)
Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

