Во Франции решили напомнить женщинам: «А когда рожать будете?»

Новая государственная инициатива предусматривает рассылку уведомлений всем французам, достигшим 29 лет. В письмах будут рассказывать о фертильности, «биологических часах» и возможностях сохранения репродуктивного здоровья.

Мера стала частью масштабного плана из 16 пунктов, направленного на увеличение числа рождений в стране. Французские власти считают, что многие люди слишком поздно задумываются о родительстве и потом жалеют об упущенном времени.

Получателям писем будут объяснять, как с возрастом меняются шансы на зачатие, а также рассказывать о медицинских возможностях - например, о заморозке яйцеклеток. Во Франции женщины могут воспользоваться такой процедурой без медицинских показаний начиная примерно с 29 лет.

Инициатива вызвала бурные обсуждения. Одни считают ее полезной и информативной, другие называют вмешательством в личную жизнь.

Повод для тревоги у французских властей действительно есть. Рождаемость в стране в последние годы резко снижается и уже достигла минимальных показателей за десятилетия. Франция долго считалась одной из немногих стран Европы, где семьи активно заводят детей, но ситуация меняется.

При этом многие молодые французы говорят, что откладывают родительство не из-за незнания биологии, а из-за финансовых и бытовых проблем. Высокие цены на жилье, рост расходов на детей и нестабильность на рынке труда делают создание семьи сложным решением.

Тем не менее государство решило начать именно с информационной кампании. Письма планируют рассылать по всей стране уже в ближайшее время.