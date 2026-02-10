Ватикан отправил в Украину генераторы, медикаменты и продовольствие

Отмечается, что понтифик 4 февраля во время аудиенции обратился с призывом к поддержке Украины для преодоления последствий ударов по энергетической инфраструктуре и выразил благодарность за многочисленные инициативы солидарности, которые возникли во многих епархиях, особенно в Польше.

«Понтифик откликнулся на призывы многих епископов, которые, осознавая страдания, причиненные войной, просили о помощи в преодолении трудностей, вызванных сильными морозами, охватившими Украину. Ночные температуры опускаются до минус 15 градусов по Цельсию, а дневные колеблются от минус 10 до минус 12 градусов. Многие люди были вынуждены покинуть свои дома, чтобы найти тепло в отапливаемых убежищах, где, благодаря генераторам, они также могут получить горячую еду», — говорится в сообщении.

«Наряду с генераторами в Украину были отправлены тысячи лекарств, в том числе антибиотики, противовоспалительные препараты, пищевые добавки и мелатонин, который особенно востребован, поскольку помогает людям засыпать в условиях постоянного страха и стресса», — добавили в Ватикане.