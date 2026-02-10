«Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти», — написал 27-летний Гераскевич в своем инстаграме. Спортсмен отметил, что ранее МОК допускал такие способы почтить память погибших, но на этот раз, по его мнению, «для Украины решили установить особые правила».

«Мы готовим официальный запрос в МОК и будем бороться за право соревноваться именно в этом шлеме», — добавил он.

Спортсмена поддержал президент Украины Владимир Зеленский. «На его шлеме — портреты наших атлетов, убитых Россией», — написал он в телеграм-канале.

«Спасибо знаменосцу нашей сборной на зимней Олимпиаде Владиславу Гераскевичу за то, что напоминает миру цену нашей борьбы. Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться „политической акцией на спортивных соревнованиях“. Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия», — подчеркнул президент Украины.