«Решение, которое разбивает сердце»: МОК запретил украинцу выступать с портретами погибших на шлеме

© Meduza.io 10 февраля, 2026 13:39

1 комментариев

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Зимних Играх в шлеме с портретами погибших во время войны России с Украиной.

«Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти», — написал 27-летний Гераскевич в своем инстаграме. Спортсмен отметил, что ранее МОК допускал такие способы почтить память погибших, но на этот раз, по его мнению, «для Украины решили установить особые правила». 

«Мы готовим официальный запрос в МОК и будем бороться за право соревноваться именно в этом шлеме», — добавил он.

Спортсмена поддержал президент Украины Владимир Зеленский. «На его шлеме — портреты наших атлетов, убитых Россией», — написал он в телеграм-канале.

«Спасибо знаменосцу нашей сборной на зимней Олимпиаде Владиславу Гераскевичу за то, что напоминает миру цену нашей борьбы. Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться „политической акцией на спортивных соревнованиях“. Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия», — подчеркнул президент Украины.

Комментарии (1)

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества
Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

1 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

1 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

1 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

1 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

1 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

1 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

1 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

