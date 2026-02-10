Космос делят корпорации: частные компании вступили в гонку за Луну и орбитальные дата центры

Эксперты всё чаще говорят: космос перестал быть только ареной государств и превращается в полноценный рынок. Удешевление запусков благодаря многоразовым ракетам резко ускорило этот процесс. Вывод оборудования на орбиту стал происходить быстрее и дешевле, чем когда либо раньше.

Сегодня орбита Земли уже обеспечивает работу интернета, навигации, климатического мониторинга и глобальной связи. Именно поэтому конкуренция за космос становится всё более жёсткой.

На этом фоне усиливается и геополитическое соперничество. Китай планирует высадить астронавтов на Луну до 2030 года. Главная цель - южный полюс спутника Земли, где обнаружены запасы водяного льда. NASA рассчитывает отправить астронавтов в тот же регион уже к 2028 году в рамках программы Artemis.

Параллельно Китай расширяет орбитальную станцию Tiangong и ускоряет марсианские исследования. По оценкам специалистов, Пекин может доставить образцы грунта с Марса уже к 2031 году - потенциально раньше США.

Однако у западных стран остаётся серьёзное преимущество - мощный частный космический сектор. Именно коммерческие компании сейчас двигают самые неожиданные проекты.

Один из них - идея строительства гигантских дата центров прямо на орбите. Например, компания Starcloud рассматривает создание космического вычислительного комплекса мощностью до 5 гигаватт. Его планируют оснащать огромными солнечными панелями и системой охлаждения размером несколько километров.

Такие станции смогут обрабатывать данные прямо в космосе с помощью искусственного интеллекта. Сейчас информация со спутников отправляется на Землю, где её анализируют. Новая модель позволит обрабатывать данные сразу на орбите и передавать только готовые результаты.

Специалисты считают, что именно орбитальные вычисления могут стать следующей технологической революцией. Космос всё чаще называют не отраслью, а новым «восьмым континентом», где уже формируется экономика будущего.