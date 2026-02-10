Из-за погоды цветы подорожают: владелец питомника из Дурбе о новых ценах

Путра выращивает в том числе тюльпаны. Подгадывает к 8 марта. 14 февраля, по его словам, невозможно конкурировать с привозными польскими.

«В этом году луковица была страшно дорогой, их было не достать. Уже второй год цена на луковицу выросла, поэтому конкурировать довольно сложно. В другие годы луковица стоила 20 центов, в этом году — 35 центов. Что касается конечного продукта — цветка: в прошлом году я видел около 80 центов, в этом уже 90 центов, уже близко к одному евро. Это в теплицах, не говоря уже о магазинах», — рассказал Путра.

Летние цветы в горшках в этом году тоже подорожают — из-за вдвое выросшей стоимости торфа. Дождливая погода в Латвии не позволила заготовить торф. Путра с уверенностью говорит, что ампельные цветы в питомниках станут дороже как минимум на евро, небольшие — на 10–20 центов.

В питомнике Дурбе тюльпаны выращивают как в торфе, так и методом аквапоники — используя воду. У каждого способа свои плюсы и минусы: если торф может прилипать к срезанным цветам, то тюльпаны, выращенные в воде, чистые и их легко собирать.

Тюльпаны в питомнике Durbes dārzniecība уже проклюнулись из луковиц — первые вестники весны.