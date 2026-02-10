Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Полиция накрыла международную группировку наркоторговцев: задержан и один латвиец

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 14:20

ЧП и криминал 0 комментариев

Europol

Правоохранители Литвы, Испании и Исландии при поддержке Евроюста и Европола ликвидировали международную организованную группу наркоторговцев. Группировка, базировавшаяся в основном в Литве и Испании, занималась поставками кокаина, МДМА, метамфетамина и кетамина из Южной Америки и Европы в Исландию и Литву. Преступники заработали на этом более 4 млн евро и также занимались отмыванием денег.

В ходе скоординированной операции в пяти странах арестовали 24 человека (11 в Исландии, 6 в Литве, 4 в Испании, 2 в Бельгии, 1 в Дании). Проведено более 40 обысков, изъяты наркотики (в т.ч. свыше 39 кг кокаина, 5100 таблеток МДМА, 1 кг кетамина и метамфетамина), деньги, криптокошельки, телефоны и другие улики.

Наркотики прятали в багаже, на теле или в жидком виде, часто используя социально уязвимых курьеров (мулов).

В Литве задержали шестерых подозреваемых, связанных с оргпреступностью. Все они под стражей, трое — под строгим арестом. Изъяты наркотики и предметы, связанные с преступлением; наложен арест на имущество (недвижимость, автомобили) стоимостью в сотни тысяч евро. Подозреваемым вменяют хранение и контрабанду крупных партий наркотиков, а также легализацию преступных доходов.

В ноябре 2025 года в вильнюсском аэропорту задержали латвийца с ~7 кг кокаина из Испании — ему предъявлено обвинение в контрабанде.

Операцию координировала Клайпедская окружная прокуратура и Следственное управление по оргпреступности Клайпедского уезда. «Решающую роль в координации сыграла поддержка Евроюста, что позволило бесперебойно взаимодействовать нескольким странам и успешно ликвидировать сеть», — отметили в прокуратуре.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Важно

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки
Важно

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?
Важно

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Читать
Загрузка

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

Мир 20:55

Мир 0 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Читать

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Читать

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Читать

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Читать

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Читать

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать