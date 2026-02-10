Полиция накрыла международную группировку наркоторговцев: задержан и один латвиец

В ходе скоординированной операции в пяти странах арестовали 24 человека (11 в Исландии, 6 в Литве, 4 в Испании, 2 в Бельгии, 1 в Дании). Проведено более 40 обысков, изъяты наркотики (в т.ч. свыше 39 кг кокаина, 5100 таблеток МДМА, 1 кг кетамина и метамфетамина), деньги, криптокошельки, телефоны и другие улики.

Наркотики прятали в багаже, на теле или в жидком виде, часто используя социально уязвимых курьеров (мулов).

В Литве задержали шестерых подозреваемых, связанных с оргпреступностью. Все они под стражей, трое — под строгим арестом. Изъяты наркотики и предметы, связанные с преступлением; наложен арест на имущество (недвижимость, автомобили) стоимостью в сотни тысяч евро. Подозреваемым вменяют хранение и контрабанду крупных партий наркотиков, а также легализацию преступных доходов.

В ноябре 2025 года в вильнюсском аэропорту задержали латвийца с ~7 кг кокаина из Испании — ему предъявлено обвинение в контрабанде.

Операцию координировала Клайпедская окружная прокуратура и Следственное управление по оргпреступности Клайпедского уезда. «Решающую роль в координации сыграла поддержка Евроюста, что позволило бесперебойно взаимодействовать нескольким странам и успешно ликвидировать сеть», — отметили в прокуратуре.