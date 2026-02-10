Как отмечает департамент, Кремль решил вновь утвердиться в регионе Балтийского моря или, как его теперь называют в Москве, в Балто-Скандинавском макрорегионе, с помощью академических инструментов.

Понятие Балто-Скандинавского макрорегиона (БСМ), или так называемой Большой Балтики, стало активнее использоваться в кремлевских коридорах власти после начала полномасштабной войны в Украине. Одним из стимулов стало изменившееся восприятие угрозы: вступление Финляндии и Швеции в НАТО означало для России существенный сдвиг в сфере безопасности в регионе Балтийского моря.

Другой причиной стало ослабление стратегических позиций России на Балтийском море: например, страна потеряла доступ к важнейшим форматам регионального сотрудничества, таким как Совет государств Балтийского моря или Совет министров северных стран. Новые обстоятельства вынудили Кремль разработать для региона Балтийского моря новую концепцию, позволяющую анализировать связанные с ним вызовы и предлагать московской верхушке возможности для влияния.

Так, продвижением концепции БСМ занялось Управление Президента РФ по приграничному сотрудничеству (УПС АП), которое с 2021 года занимается организацией и планированием кремлевской политики в странах Балтии и Беларуси. С появлением концепции БСМ в 2023 году в этот список также вошли Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Германия и Польша.

Как это свойственно Кремлю, в УПС также есть люди с опытом работы в спецслужбах, поэтому для достижения своих целей там используются методы, характерные для разведывательных ведомств, - например, обширная сеть подставных организаций, в которую, среди прочего, входят и с виду независимые российские научно-исследовательские учреждения.

Так, в 2022 году Управление по приграничному сотрудничеству поручило российским научным учреждениям создать исследовательские центры, специализирующиеся на Балто-Скандинавском макрорегионе, которые бы снабжали администрацию необходимыми аналитическими материалами. Это было не единственным указанием: перед российскими учеными поставили задачу использовать свои знакомства среди ученых стран Балтийского моря для восстановления контактов с представителями политических кругов региона.

Влияние Администрации Президента в сети БСМ очень велико: с ней согласовываются как темы исследований лабораторий, так и личный состав участвующих в проектах научных сотрудников. Аналитические материалы и отчеты ученых БСМ о контактах с научным сообществом стран Балтийского моря в первую очередь попадают на столы кураторов из АП и спецслужб.

Вышеописанное ясно показывает, что научная работа и академическое общение в рамках БСМ не подпадают под понятие академической свободы: это лишь фасад, за которым российский госаппарат целенаправленно продвигает свои политические амбиции, констатирует департамент.

Одним из плодов концепции БСМ является международный дискуссионный формат "Балтийская платформа", под прикрытием научного сотрудничества в рамках которого Кремль пытается возродить отношения с учеными, политиками и местными властями как в странах Балтии, так и в Северных странах. Логика инициативы такова: сначала начинается диалог между учеными по неполитическим вопросам, например, на тему экологических проблем Балтийского моря, а затем происходит постепенный переход к актуальным политическим темам, таким как архитектура безопасности в регионе и в Европе, а также антироссийская санкционная политика.

Однако усилия Кремля в случае с "Балтийской платформой" потерпели неудачу: за более чем два года ее существования так и не удалось наладить активный обмен мнениями между научными сообществами России и стран Балтийского моря. Поэтому российские ученые, находящиеся в статусе изгоев, на "Балтийской платформе" общаются в основном между собой. Но чтобы придать формату хоть толику международности, к нему привлекли ученых из вассального России государства - Беларуси, а также "экспертов" по Большой Балтике из Китая, Индии и других стран.

Придавая "научному сотрудничеству" международный характер, Россия пытается скрыть тот факт, что в стране практически отсутствует приток новых экспертов, глубоко разбирающихся в странах, языках, обществе и культуре региона Балтийского моря.

Все российские инициативы в области международного научного сотрудничества являются частью аппарата влияния, интегрированного с Кремлем и спецслужбами. Они не имеют ни малейшего отношения к традиционной академической исследовательской работе и свободе. То же самое, разумеется, относится и к инициативам "научного сотрудничества" в рамках Балто-Скандинавского макрорегиона: они никоим образом не отражают искреннего интереса России к экологическому благополучию региона. Вместо этого Кремль через эту концепцию ищет возможности вновь политически утвердиться в регионе. Преданное восточному соседу научное сообщество может для этого сознательно пытаться запугивать страны Балтийского моря сценариями экологических катастроф - все для того, чтобы государства региона осознали неизбежную необходимость общаться и сотрудничать с Россией во избежание худшего.

Западным экспертам, приглашенным на конференцию или видеовстречу БСМ, следует учитывать, что российские ученые используют полученную от них информацию в первую очередь во враждебных целях, то есть для выявления уязвимостей стран Балтийского моря и их союзников. Участие в таких мероприятиях неизбежно будет означать вклад в аналитические отчеты для кремлевских чиновников, которые часто содержат политические рекомендации, направленные на нанесение ущерба интересам как региона Балтийского моря, так и прибрежных стран-членов НАТО и ЕС.

Например, ученые сети БСМ рекомендовали России: вмешиваться во внутреннюю политику стран Балтии и Скандинавии; наносить ущерб их внешней, оборонной, экономической и энергетической политике; обвинять эти страны в нарушении прав человека русскоязычного и коренного населения; обвинять их в преследовании Русской православной церкви и в фальсификации истории.

Лучший способ противостоять такой деятельности - это полностью избегать сотрудничества с российскими и белорусскими университетами, научными учреждениями и экспертными сетями. Однако, как это ни парадоксально, самый действенный антидот против собственного яда изобрел сам восточный сосед: ведя войну против Украины, Россия изолировала себя и потеряла большую часть своих контактов на западном направлении. Поэтому оказавшийся в тихой заводи внутреннего моря НАТО "исследовательский корабль БСМ" уже сейчас ржавеет и дает течь.