Дело о расстреле Андриса Любки: суд вынес убийце приговор

Также с осуждённого взысканы компенсации: 100 000 евро за моральный вред, 4 953 евро за юридические расходы и 3 100 евро в пользу государства. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Убийство произошло 17 ноября 2023 года возле торгового центра в Резекне — Любка был застрелен несколькими выстрелами. По версии обвинения, мотивом преступления стал бытовой конфликт, произошедший ранее в тот же день между погибшим и сожительницей Хайта. После стрельбы обвиняемый скрылся на автомобиле, за рулём которого находился Константин Белокуров. Его дело выделено в отдельное производство и продолжает рассматриваться в суде.