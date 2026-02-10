Ситуация оказалась настолько серьёзной, что руководство клиники Rangueil срочно эвакуировало часть здания. В больницу вызвали сапёров и пожарные службы — выяснилось, что боеприпас мог быть боевым.

По данным местных СМИ, речь идёт о снаряде длиной около 20 сантиметров. Врачи действовали в экстренном режиме, опасаясь малейшего толчка. К счастью, операцию удалось провести без взрыва, и пациент остался жив.

После происшествия мужчине предстоит общение не только с врачами, но и с полицией. Во Франции хранение и обращение с боеприпасами времён войны относится к тяжёлым правонарушениям, даже если речь идёт о «находке».

Почему молодой человек решил экспериментировать с опасным военным артефактом, официально не сообщается. Следствие выясняет происхождение снаряда и обстоятельства случившегося.

Примечательно, что подобные истории во Франции уже случались. В 2022 году врачи спасали 88-летнего пациента тоже из окрестностей Тулузы, который оказался в больнице практически с таким же «военным сувениром» времён Первой мировой войны. Тогда операция также проходила при повышенных мерах безопасности, а больницу частично эвакуировали.

Медики признаются, что подобные случаи хоть и редки, но требуют максимальной осторожности — на территории Франции до сих пор регулярно находят неразорвавшиеся боеприпасы времён мировых войн. И, как показывает практика, иногда они оказываются в самых неожиданных местах.