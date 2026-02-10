Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Попал в больницу со снарядом в анусе: клинику пришлось эвакуировать

10 февраля, 2026 14:23

Всюду жизнь 1 комментариев

Во французской Тулузе произошёл инцидент, который больше напоминает чёрную комедию, чем медицинскую хронику. В одну из городских больниц доставили 24-летнего мужчину с артиллерийским снарядом времён Первой мировой войны, застрявшим в прямой кишке. 

Ситуация оказалась настолько серьёзной, что руководство клиники Rangueil срочно эвакуировало часть здания. В больницу вызвали сапёров и пожарные службы — выяснилось, что боеприпас мог быть боевым. 

По данным местных СМИ, речь идёт о снаряде длиной около 20 сантиметров. Врачи действовали в экстренном режиме, опасаясь малейшего толчка. К счастью, операцию удалось провести без взрыва, и пациент остался жив.

После происшествия мужчине предстоит общение не только с врачами, но и с полицией. Во Франции хранение и обращение с боеприпасами времён войны относится к тяжёлым правонарушениям, даже если речь идёт о «находке».

Почему молодой человек решил экспериментировать с опасным военным артефактом, официально не сообщается. Следствие выясняет происхождение снаряда и обстоятельства случившегося.

Примечательно, что подобные истории во Франции уже случались. В 2022 году врачи спасали 88-летнего пациента тоже из окрестностей Тулузы, который оказался в больнице практически с таким же «военным сувениром» времён Первой мировой войны. Тогда операция также проходила при повышенных мерах безопасности, а больницу частично эвакуировали.

Медики признаются, что подобные случаи хоть и редки, но требуют максимальной осторожности — на территории Франции до сих пор регулярно находят неразорвавшиеся боеприпасы времён мировых войн. И, как показывает практика, иногда они оказываются в самых неожиданных местах.

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

