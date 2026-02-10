Братья-близнецы водят полицию за нос: нельзя определить — кто был на месте преступления

Эта история напоминает о детективах Агаты Кристи, но она вполне реальна. Братья-близнецы предстали перед судом по обвинению в нескольких убийствах и покушениях на убийство, совершённых в конце 2020 года, сообщает Le Parisien.

Проблема в том, что 33-летние Самюэль и Жереми И. - монозиготные близнецы, поэтому их ДНК полностью идентичны. Это делает невозможным их идентификацию и крайне усложняет задачу следователей.

Один из братьев был на месте преступления, но кто именно?

Вместе с тремя другими подозреваемыми они проходят по делу об убийстве 17-летнего Тидиана Б. и 25-летнего Софиана М. 14 сентября 2020 года, а также по делу о покушении на убийство 3 октября того же года в Сент-Уэне, департамент Сена-Сен-Дени.

Тест ДНК с генетического материала, снятого с использовавшегося при стрельбе 3 октября автомата Калашникова, выявил "присутствие на месте преступления одного из братьев Y". Это жеподтвердил один из экспертов, назначенных в рамках расследования.



При этом определить, кто именно из близнецов был там, не удалось. Комендант Дюма рассказал Le Parisien, что братья-близнецы давно используют эту генетическую особенность, чтобы заметать следы своей преступной деятельности.

"Они меняются одеждой, телефонными линиями и документами_, -_ пояснил он. - Очень долгое время они играли на этом близнецовом родстве в своей преступной карьере. Только их мать могла их различить_"_.

Не имея возможности полагаться на экспертизу ДНК, следователи изучили телефонные звонки, записи камер наблюдения и телефонные прослушки, чтобы попытаться определить, кто из двух братьев находился на месте стрельбы 3 октября 2020 года.

Судебное разбирательство продлится до конца месяца.