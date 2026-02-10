В Италии предотвратили теракт, но акты саботажа продолжаются: всё из-за Олимпиады

Пожар поразил железнодорожную инфраструктуру между Болоньей и Венецией, вызвав задержки до двух с половиной часов, а позже полиция обнаружила перерезанные кабели и взрывное устройство вблизи этого места.

Министерство транспорта назвало эти инциденты актом «серьезного саботажа», который, по их мнению, напоминает вандализм во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Полиция сообщила, что недалеко от Пезаро, на побережье Адриатического моря, был подожжен стрелочный перевод. Несколько часов спустя полиция обнаружила перерезанные электрические кабели недалеко от Болоньи, а также примитивное взрывное устройство, оставленное рядом с путями.

Железнодорожный вокзал Болоньи является крупным транспортным узлом, связывающим города на севере и юге, а также линии с востока на запад.

«Эти беспрецедентно серьезные действия никоим образом не запятнают имидж Италии в мире, который благодаря Олимпийским играм станет еще более привлекательным и позитивным», — заявил вице-премьер и министр транспорта Маттео Сальвини.

Ранее представитель полиции сообщил, что ведется расследование инцидентов и что никто не взял на себя ответственность за них.

Сальвини сравнил эти события с летними Олимпийскими играми в Париже, когда диверсанты повредили французскую сеть высокоскоростных железных дорог. «Есть сходства в действиях и времени с французским инцидентом», — сказал он AFP.

Высокоскоростная государственная железная дорога в Болонье была временно закрыта, но к субботе днем движение вернулось в нормальное русло.

Церемония открытия Игр состоялась в пятницу вечером в Милане, в Кортине на северо-востоке Италии и еще в двух местах. Соревнования проходят на территории в сотни километров в северной Италии, в том числе в Альпах и Доломитовых Альпах.