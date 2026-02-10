Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
В Италии предотвратили теракт, но акты саботажа продолжаются: всё из-за Олимпиады

10 февраля, 2026

По данным властей, предполагаемые атаки на железнодорожную сеть северной Италии привели к серьезным сбоям в транспортном сообщении в регионе, в то время как тысячи людей собрались на открытие Зимних Олимпийских игр. Полиция сообщила о трех отдельных инцидентах, связанных с повреждением железнодорожных линий, которые, по их мнению, имеют отношение к Олимпийским играм.

Пожар поразил железнодорожную инфраструктуру между Болоньей и Венецией, вызвав задержки до двух с половиной часов, а позже полиция обнаружила перерезанные кабели и взрывное устройство вблизи этого места.

Министерство транспорта назвало эти инциденты актом «серьезного саботажа», который, по их мнению, напоминает вандализм во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Полиция сообщила, что недалеко от Пезаро, на побережье Адриатического моря, был подожжен стрелочный перевод. Несколько часов спустя полиция обнаружила перерезанные электрические кабели недалеко от Болоньи, а также примитивное взрывное устройство, оставленное рядом с путями.

Железнодорожный вокзал Болоньи является крупным транспортным узлом, связывающим города на севере и юге, а также линии с востока на запад.

«Эти беспрецедентно серьезные действия никоим образом не запятнают имидж Италии в мире, который благодаря Олимпийским играм станет еще более привлекательным и позитивным», — заявил вице-премьер и министр транспорта Маттео Сальвини.

Ранее представитель полиции сообщил, что ведется расследование инцидентов и что никто не взял на себя ответственность за них.

Сальвини сравнил эти события с летними Олимпийскими играми в Париже, когда диверсанты повредили французскую сеть высокоскоростных железных дорог. «Есть сходства в действиях и времени с французским инцидентом», — сказал он AFP.

Высокоскоростная государственная железная дорога в Болонье была временно закрыта, но к субботе днем движение вернулось в нормальное русло.

Церемония открытия Игр состоялась в пятницу вечером в Милане, в Кортине на северо-востоке Италии и еще в двух местах. Соревнования проходят на территории в сотни километров в северной Италии, в том числе в Альпах и Доломитовых Альпах.

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»
Важно

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море
Важно

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Эксклюзив

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой? (1)

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

