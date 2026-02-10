Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 10. Февраля Завтра: Paula, Pauline
Доступность

«Не станем лгать ни себе, ни другим: не будет гарантий безопасности!» Пабрикс (1)

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 07:43

Выбор редакции 1 комментариев

Латвии следует пересмотреть свою концепцию внешней политики, краеугольным камнем которой является США как главный гарант нашей безопасности. При этом Пабрикс подчеркнул, что это не означает, что Латвии нужно отворачиваться от США — нашего давнего друга, и что по-прежнему есть надежда на то, что Соединённые Штаты изменят свою позицию по отношению к Европе в более позитивную сторону. «В то же время мы, как маленькое государство, не можем позволить себе жить в иллюзиях, мечтах и предположениях», — рассуждал Пабрикс.

«Давайте не будем обманывать ни себя, ни других — не будет таких гарантий безопасности, которые удовлетворили бы Украину. Почитайте стратегию безопасности и военную стратегию США. Там прямо сказано: да, мы предоставим Европе ядерный щит, но с конвенциональными угрозами разбирайтесь сами. Тогда получается, что мы, как союзники, должны самостоятельно справляться с угрозами, а Украине будут даны большие гарантии, чем нам? Такого быть не может. Я не верю в такие гарантии», — заявил в программе TV24 «Ziņu top» Артис Пабрикс, директор «Центра североевропейской политики», руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники.

По его словам, в Германии лишь 20% жителей доверяют американским военным гарантиям безопасности. «Доверие тает, как снег весной. Могу поспорить, что если провести подобный опрос в латвийском обществе, уровень доверия к США будет значительно ниже, чем три года назад», — предположил Пабрикс.

По мнению Пабрикса, это означает, что Латвии необходимо искать альтернативы, параллельно продолжая работу с «нашими американскими друзьями», поскольку в Конгрессе США представлены политики самых разных взглядов. «Однако мы не можем рассчитывать на то, что в критической ситуации у них окажется достаточный политический вес, чтобы принять решение о помощи нам», — констатировал Пабрикс.

В связи с этим, как отметил Пабрикс, в рамках существующего трансатлантического сотрудничества Латвии следует искать и другие точки опоры. «Главное — сотрудничество стран Балтийского моря, где сосредоточен достаточно большой экономический и военный потенциал», — подчеркнул Пабрикс.

Напомним, что в бытность Артиса Пабрикса министром обороны, руководимое им министерство попыталось заключить пятилетний контракт на поставку продовольствия для латвийской армии. Победителем стала небольшая компания Zītari LZ. Контракт оценивался в ≈ €220 млн с возможным ростом до €330 млн. При этом изначально в плане закупок стояла совсем другая сумма — порядка €8 млн. В процессе работы над тендером комиссия проявила подозрительную слабость в части оценки реальных возможностей компаний. Zītari LZ, в частности, имела гораздо меньший масштаб, ограниченный логистикой питания. После поднявшегося скандала контракт был расторгнут, а судебные процессы по делу продолжаются о сих пор.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»
Важно

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Эксклюзив

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой? (1)

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)
Важно

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы (1)

Наука 10:18

Наука 1 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Читать
Загрузка

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море (1)

Важно 10:12

Важно 1 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде (1)

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 1 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Читать

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя? (1)

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 1 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Читать

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла (1)

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 1 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Читать

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО) (1)

Важно 09:47

Важно 1 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Читать

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ (1)

Важно 09:44

Важно 1 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Читать