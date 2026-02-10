«Давайте не будем обманывать ни себя, ни других — не будет таких гарантий безопасности, которые удовлетворили бы Украину. Почитайте стратегию безопасности и военную стратегию США. Там прямо сказано: да, мы предоставим Европе ядерный щит, но с конвенциональными угрозами разбирайтесь сами. Тогда получается, что мы, как союзники, должны самостоятельно справляться с угрозами, а Украине будут даны большие гарантии, чем нам? Такого быть не может. Я не верю в такие гарантии», — заявил в программе TV24 «Ziņu top» Артис Пабрикс, директор «Центра североевропейской политики», руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники.

По его словам, в Германии лишь 20% жителей доверяют американским военным гарантиям безопасности. «Доверие тает, как снег весной. Могу поспорить, что если провести подобный опрос в латвийском обществе, уровень доверия к США будет значительно ниже, чем три года назад», — предположил Пабрикс.

По мнению Пабрикса, это означает, что Латвии необходимо искать альтернативы, параллельно продолжая работу с «нашими американскими друзьями», поскольку в Конгрессе США представлены политики самых разных взглядов. «Однако мы не можем рассчитывать на то, что в критической ситуации у них окажется достаточный политический вес, чтобы принять решение о помощи нам», — констатировал Пабрикс.

В связи с этим, как отметил Пабрикс, в рамках существующего трансатлантического сотрудничества Латвии следует искать и другие точки опоры. «Главное — сотрудничество стран Балтийского моря, где сосредоточен достаточно большой экономический и военный потенциал», — подчеркнул Пабрикс.

Напомним, что в бытность Артиса Пабрикса министром обороны, руководимое им министерство попыталось заключить пятилетний контракт на поставку продовольствия для латвийской армии. Победителем стала небольшая компания Zītari LZ. Контракт оценивался в ≈ €220 млн с возможным ростом до €330 млн. При этом изначально в плане закупок стояла совсем другая сумма — порядка €8 млн. В процессе работы над тендером комиссия проявила подозрительную слабость в части оценки реальных возможностей компаний. Zītari LZ, в частности, имела гораздо меньший масштаб, ограниченный логистикой питания. После поднявшегося скандала контракт был расторгнут, а судебные процессы по делу продолжаются о сих пор.