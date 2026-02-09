В документе отмечается, что Москва уже расширяет гибридную кампанию в Европе: участились диверсии, акты вандализма, кибератаки и поджоги. Осенью 2025 года резко выросло число нарушений воздушного пространства — в Польшу залетали десятки российских дронов, а истребители МиГ-31 нарушили границу Эстонии, после чего обе страны обратились к НАТО.

Аналитики указывают, что Россия сочетает кибератаки с физическими действиями, намеренно действуя в «серой зоне», чтобы запугивать общество, тестировать оборону ЕС, провоцировать политическую нестабильность и ослаблять поддержку Украины.

В докладе подчёркивается, что Россия остаётся в режиме военной экономики, направляя около 40% федерального бюджета на оборону, и не демонстрирует готовности отказаться от своих целей в войне. Эксперты считают продолжающуюся агрессию Москвы главной угрозой безопасности Европы и призывают ЕС активнее укреплять собственную оборону, снижая зависимость от США.

Перед Европой стоит задача заранее сдерживать новые провокации, не доводя ситуацию до непреднамеренной эскалации, говорится в докладе.