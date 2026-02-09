Пейте смело из-под крана: Латвия может гордиться чистотой своей воды

«Латвия — одно из лучших мест с точки зрения водных ресурсов. У нас очень богатые ресурсы подземных вод и глубоких водных слоев, которые находятся очень глубоко под землей. Конечно, у нас есть и реки, из которых можно брать питьевую воду, подготавливая ее в соответствии с нашими потребностями», — указал Сандис Деюс. Исследователь подчеркнул, что нет никаких оснований беспокоиться о качестве питьевой воды, полученной из рек.

«У людей есть стереотипы, что реки очень грязные, и как же из них получать питьевую воду, но в Европе так делают как минимум две трети жителей. Технологии развились настолько далеко, что не должно быть никаких сомнений», — подтвердил он.

Конечно, не нужно путать две разные вещи — получение питьевой воды из рек это не то же самое, что зачерпнуть воду горстью и попить. Вода из реки до наших кранов проходит весьма сложный путь. Сейчас для поверхностной воды из Даугавы подготовлена многоступенчатая система очистки, которая и фильтрует, и дезинфицирует двумя способами — и озоном, и хлорированием. По ее словам, туда вложен большой труд.

Ясно, что все можно улучшить, обновить и модернизировать, но результаты тестирования, которые проводятся в лаборатории каждый день, показывают, что система хорошая и эффективная, говорит Кона.

Воду регулярно проверяют и тестируют

Гунита Кона рассказала, что классические параметры, которые изучают уже много лет, — это pH, электропроводность и жесткость. Затем есть и совершенно новые вещества, например PFAS — группа вредных химических веществ, которым стали уделять внимание только в последние годы. «Вода — первый из пищевых продуктов, в котором мы контролируем эти вещества, поскольку это определяют и директива, и правила Кабинета министров», — рассказала представитель Rīgas ūdens.

PFAS из-за своих свойств и стойкости сегодня встречаются уже почти везде, в том числе в пище и почве, однако если их концентрация превышает определенные границы, в долгосрочной перспективе они могут быть вредны для здоровья человека.

Специалист подчеркнула, что у нас есть основания радоваться, что вода — это та область, где ситуация тщательно контролируется и данные четко известны. «Обнаруженный уровень PFAS низкий — даже в 100 раз ниже нормы. Поэтому в Латвии в этом отношении мы можем чувствовать себя спокойно. Конечно, PFAS не проверяют каждый день, поскольку эти анализы дорогие и сложные, однако полученные результаты ни разу не дали повода для беспокойства или более частого тестирования.

Поэтому мы на самом деле находимся в очень хорошей ситуации, потому что во многих местах в мире это действительно большая проблема», — признала Кона.

Не все 132 показателя из списка контроля качества воды тестируются каждый день, но основные показатели и сигналы, которые лучше всего характеризуют воду, проверяются ежедневно, и они определены и в нормативах. «Лаборатория питьевой воды, которая отвечает именно за качество питьевой воды, действительно работает каждый день.

Будь то Лиго или Рождество — мы будем на работе и будем проверять, произошла ли очистка корректно», — подчеркнула специалист.

Так происходит не только в Риге, но и по всей Латвии. Деюс указал, что вода тестируется, и контролируется ее качество и безопасность. «Поэтому если вы используете воду из централизованной системы, не должно быть сомнений в ее влиянии на ваше здоровье или жизнь, поскольку она безопасна по всей Латвии, и это доказано в долгосрочной перспективе» — говорит Деюс.

Часто отклонения от качества могут возникать на последнем этапе подачи воды — в трубах в доме или перед самим домом, однако они не повлияют на безопасность воды или аспекты здоровья. «В основном это больше касается органолептических свойств — запаха, вкуса и внешнего вида. Если эти отклонения настолько беспокоят, что каким-то образом влияют на наши привычки использования воды, их, конечно, можно и локально устранить», — пояснил специалист.