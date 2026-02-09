Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пейте смело из-под крана: Латвия может гордиться чистотой своей воды

9 февраля, 2026 17:24

В Латвии мы не можем жаловаться на водные ресурсы — они у нас богатые как под землей, так и на поверхности. И нет никаких оснований беспокоиться о качестве питьевой воды, получаемой из рек. Об этом в программе Латвийского радио Zināmais nezināmajā рассказали руководитель Объединенной лаборатории контроля качества воды Rīgas ūdens Гунита Кона и ведущий исследователь Института водных систем и биотехнологий Рижского технического университета Сандис Деюс.

«Латвия — одно из лучших мест с точки зрения водных ресурсов. У нас очень богатые ресурсы подземных вод и глубоких водных слоев, которые находятся очень глубоко под землей. Конечно, у нас есть и реки, из которых можно брать питьевую воду, подготавливая ее в соответствии с нашими потребностями», — указал Сандис Деюс. Исследователь подчеркнул, что нет никаких оснований беспокоиться о качестве питьевой воды, полученной из рек.

«У людей есть стереотипы, что реки очень грязные, и как же из них получать питьевую воду, но в Европе так делают как минимум две трети жителей. Технологии развились настолько далеко, что не должно быть никаких сомнений», — подтвердил он.

Конечно, не нужно путать две разные вещи — получение питьевой воды из рек это не то же самое, что зачерпнуть воду горстью и попить. Вода из реки до наших кранов проходит весьма сложный путь. Сейчас для поверхностной воды из Даугавы подготовлена многоступенчатая система очистки, которая и фильтрует, и дезинфицирует двумя способами — и озоном, и хлорированием. По ее словам, туда вложен большой труд.

Ясно, что все можно улучшить, обновить и модернизировать, но результаты тестирования, которые проводятся в лаборатории каждый день, показывают, что система хорошая и эффективная, говорит Кона.

Воду регулярно проверяют и тестируют

Гунита Кона рассказала, что классические параметры, которые изучают уже много лет, — это pH, электропроводность и жесткость. Затем есть и совершенно новые вещества, например PFAS — группа вредных химических веществ, которым стали уделять внимание только в последние годы. «Вода — первый из пищевых продуктов, в котором мы контролируем эти вещества, поскольку это определяют и директива, и правила Кабинета министров», — рассказала представитель Rīgas ūdens.

PFAS из-за своих свойств и стойкости сегодня встречаются уже почти везде, в том числе в пище и почве, однако если их концентрация превышает определенные границы, в долгосрочной перспективе они могут быть вредны для здоровья человека.
Специалист подчеркнула, что у нас есть основания радоваться, что вода — это та область, где ситуация тщательно контролируется и данные четко известны. «Обнаруженный уровень PFAS низкий — даже в 100 раз ниже нормы. Поэтому в Латвии в этом отношении мы можем чувствовать себя спокойно. Конечно, PFAS не проверяют каждый день, поскольку эти анализы дорогие и сложные, однако полученные результаты ни разу не дали повода для беспокойства или более частого тестирования.

Поэтому мы на самом деле находимся в очень хорошей ситуации, потому что во многих местах в мире это действительно большая проблема», — признала Кона.

Не все 132 показателя из списка контроля качества воды тестируются каждый день, но основные показатели и сигналы, которые лучше всего характеризуют воду, проверяются ежедневно, и они определены и в нормативах. «Лаборатория питьевой воды, которая отвечает именно за качество питьевой воды, действительно работает каждый день.

Будь то Лиго или Рождество — мы будем на работе и будем проверять, произошла ли очистка корректно», — подчеркнула специалист.

Так происходит не только в Риге, но и по всей Латвии. Деюс указал, что вода тестируется, и контролируется ее качество и безопасность. «Поэтому если вы используете воду из централизованной системы, не должно быть сомнений в ее влиянии на ваше здоровье или жизнь, поскольку она безопасна по всей Латвии, и это доказано в долгосрочной перспективе» — говорит Деюс.

Часто отклонения от качества могут возникать на последнем этапе подачи воды — в трубах в доме или перед самим домом, однако они не повлияют на безопасность воды или аспекты здоровья. «В основном это больше касается органолептических свойств — запаха, вкуса и внешнего вида. Если эти отклонения настолько беспокоят, что каким-то образом влияют на наши привычки использования воды, их, конечно, можно и локально устранить», — пояснил специалист.

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой? (1)

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)
«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)
Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

