Хлеб из шелухи? Учёные придумали неожиданный способ сделать выпечку полезнее

Исследования показали: если часть пшеничной муки заменить мукой из подсолнечных семян, хлеб становится заметно богаче белком, клетчаткой и антиоксидантами. Такой ингредиент получают из остатков семян после выжимки масла.

В некоторых вариантах рецепта содержание белка в хлебе выросло более чем в три раза — примерно с 8% до 27%. Одновременно увеличилось количество веществ, которые помогают защищать клетки организма от окислительного стресса.

Учёные также заметили интересный эффект: такой хлеб может замедлять расщепление крахмала и жиров во время пищеварения. Это может влиять на уровень сахара в крови и ощущение сытости после еды.

Дополнительный плюс — технология производства масла не требует химических растворителей, поэтому остаточная мука остаётся безопасной для использования в пищевых продуктах.

Правда, при большом количестве нового ингредиента хлеб меняет структуру. Он становится плотнее и менее мягким. Однако исследователи нашли способ сохранить привычную текстуру, используя водный экстракт подсолнечной муки.

Новый подход рассматривают не только как способ улучшить питание, но и как пример переработки промышленных остатков в продукты с добавленной ценностью. В этом случае сырьё, которое раньше считалось отходом, превращается в полноценный пищевой ингредиент.