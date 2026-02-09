Злоупотребляли в корыстных целях: задержаны пять полицейских

В ходе досудебного расследования получены доказательства того, что бывшие и действующие должностные лица Госполиции злоупотребляли служебным положением, передавая полученную в ходе службы информацию о лицах, причастных к ДТП, другому должностному лицу Госполиции, задержанному СГБ в декабре 2025 года по подозрению в предпринимательской деятельности без регистрации и разрешения, сообщили агентству ЛЕТА в БВБ.

В ходе досудебного расследования также выяснилось, что задержанный в декабре сотрудник полиции подстрекал других должностных лиц Госполиции к злоупотреблению служебным положением из корыстных побуждений. Он же подозревается в незаконном хранении и использовании платежного средства.

Задействованные должностные лица имеют статус лиц, пользующихся правом на защиту, и к ним применены меры пресечения без лишения свободы, включая запрет занимать определенные должности в Госполиции.

Раскрытие преступления осуществлено в тесном сотрудничестве с Госполицией.