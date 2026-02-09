Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Куба сообщила иностранным авиакомпаниям, что топлива нет

© Deutsche Welle 9 февраля, 2026 17:24

Мир 0 комментариев

Куба заявила о дефиците авиатоплива: иностранные авиакомпании срочно пересматривают рейсы, а туристы рискуют столкнуться с задержками и перебоями в перелетах.

Власти Кубы в воскресенье, 8 февраля, уведомили иностранные авиакомпании о том, что в местных аэропортах временно невозможно заправлять самолеты из-за дефицита авиатоплива. Как пишет агентство EFE, ограничения вступают в силу в понедельник и продлятся как минимум до середины марта.

Речь идет о нехватке топлива сразу в нескольких аэропортах страны, включая международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. Кубинские власти предупредили перевозчиков, что они не смогут рассчитывать на дозаправку на территории страны. Это может привести к корректировке маршрутов, расписаний и частоты рейсов иностранных авиакомпаний, летающих на остров, предупреждает EFE.

Дефицит топлива на Кубе усугубился после ужесточения давления со стороны США. В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новой системы тарифов в отношении стран, поставляющих нефть Кубе. В обоснование этого в Белом доме заявили, что кубинские власти представляют угрозу национальной безопасности США и сотрудничают с враждебными государствами и группировками.  На этом фоне поставки топлива на остров сократились, что и привело к проблемам с заправкой самолетов.

Главные новости

Важно

Эксклюзив

Важно

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Наука 10:18

Наука 0 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 0 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

