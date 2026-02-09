Куба сообщила иностранным авиакомпаниям, что топлива нет

Власти Кубы в воскресенье, 8 февраля, уведомили иностранные авиакомпании о том, что в местных аэропортах временно невозможно заправлять самолеты из-за дефицита авиатоплива. Как пишет агентство EFE, ограничения вступают в силу в понедельник и продлятся как минимум до середины марта.

Речь идет о нехватке топлива сразу в нескольких аэропортах страны, включая международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. Кубинские власти предупредили перевозчиков, что они не смогут рассчитывать на дозаправку на территории страны. Это может привести к корректировке маршрутов, расписаний и частоты рейсов иностранных авиакомпаний, летающих на остров, предупреждает EFE.

Дефицит топлива на Кубе усугубился после ужесточения давления со стороны США. В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новой системы тарифов в отношении стран, поставляющих нефть Кубе. В обоснование этого в Белом доме заявили, что кубинские власти представляют угрозу национальной безопасности США и сотрудничают с враждебными государствами и группировками. На этом фоне поставки топлива на остров сократились, что и привело к проблемам с заправкой самолетов.